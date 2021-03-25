CHP’den Bakan Hulusi Akar’a jet yanıt

Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları'na giriş şartları arasında bulunan ‘irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak’ hükmünün kaldırıldığı ve yerine ‘terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak’ şartı getirilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Geçtiğimiz dönemde meydana gelen olaylardan aldığımız dersler çerçevesinde oradaki yönetmeliği daha etkin bir hale getirme gayretinden ibarettir. Herkesin iyi okuması, anlaması lazım” açıklaması yapmıştı.

“CEMAATLERE ALAN AÇMAKTAN BAŞKA BİR ANLAMI OLAMAZ”

Akar’ın o açıklamalarını değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu CHP Sözcüsü ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, şunları söyledi:

* Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokullarına giriş şartlarının değiştirilmesi, Saray rejiminin nasıl bir silahlı kuvvetler istediğinin açık göstergesidir.

* Sözüm ona yönetmeliği etkin hale getirmek için önceki yönetmelikte net bir şekilde tanımlanan; ‘yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması’ şartının yeni yönetmelikle kaldırılmasının cemaatlere alan açmaktan başka bir anlamı olamaz.

“KIŞLADAN ELİNİZİ ÇEKİN”

Ceylan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

* Bu ifadelerin nesi sizi rahatsız etti de değişiklik ihtiyacı hissettiniz. Yanıt oldukça basit aslında neyi yönetmelikten çıkardıysanız ondan rahatsızsınız demektir.

* Böylesi bir değişiklik masum bir değişiklikmiş gibi gösterilemez. Saray rejimi ve sayın bakan buradan irtica cümlesini ayıklayarak bence maksadını ortaya koyuyor.

* Üstüne basarak söylüyoruz, kışladan elinizi çekin. Bunun sonuçları bu millet için acı ile tecrübe edilmiştir.