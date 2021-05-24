CHP’den Erdoğan’a çağrı: Hesap verin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı.

Mafya-siyaset-ticaret ekseninde ortaya dökülen iddialar hakkında konuşan Öztrak, “Türkiye bir mafya elebaşının ifşa ve iftiralarını tefrika halinde izliyor. Mafya-siyaset-ticaret ekseninde patlayan kanalizasyondan ortalığa tahammül edilemez kokular saçılıyor. İddialar korkunç. Saray sosyetesine mensup birçok kişi zan altında. Türkiye’ye yönelik uyuşturucu rotaları, Kolombiya’da ele geçen kokainler, Venezuela üzerinden gelen uyuşturucular, mafya-siyaset-ticaret şeytan üçgeni, faili meçhul cinayetler ve bunlara ilişkin yeni iddialar var” dedi.

“ÇÜRÜK DUVARDAN TUĞLA ÇEKİLMELİDİR”

“Uğur Mumcu’nun katledilmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar yenilir, yutulur cinsten değil” ifadelerini kullanan Öztrak, “Bu çürük duvardan çekilmesi gereken hangi tuğla varsa artık o tuğla çekilmelidir. Memleket, memleket olmaktan çıkmış Narcos setine dönmüş” diye konuştu.

“Mafya konuşuyor ama asıl konuşması gerekenler susuyor” diye devam eden Öztrak, “Adalet Bakanı susuyor. Bağımsız ve tarafsız yargı susuyor. Cumhuriyet savcıları susuyor. Havuz medyası susuyor. Bir İçişleri Bakanı konuşuyor. En önemlisi işler iyi giderken bu ülkede ‘Her şeyin sorumlusu benim’ diyen Erdoğan’ın gıkı çıkmıyor” dedi.

“MASKE VE TEST KİTİ TAŞIMA GÖREVİNİ OĞLUNUZA KİM VERDİ”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker’in Youtube’tan ortaya attığı uyuşturucu ticaretinde Venezuela’nın yeni güzergah belirlendiği iddiasıyla ilgili konuşan Öztrak, bu iddialarda adı geçen Erkan Yıldırım hakkında babası AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın “Oğlum test kiti ve maske dağıtmak için Venezuela’ya gitti” sözlerini değerlendirdi.

Öztrak, şöyle konuştu:

* Hasılı ülkedeki yerli ve milli üreticilerden almak yerine 11 bin kilometre uzaktaki Venezuela’dan peynir almaya kalkıyorlar. Son başbakanın oğlu Venezuela’ya yardım için test kiti ve maske götürmüş. Babası öyle açıklıyor.

* Gittiği dönemde Türkiye’de günlük vaka sayıları 15 bin 755. Venezuela’da 317, Filistin’de 1329. Venezuela’ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? Resmi heyetle Venezuela’da nasıl denk geldi?

* Madem yardım yapılacaktı, vaka sayısı Venezuela’nın 4 katı olan Filistin’e neden yardım etmediniz? Aziz milletimiz bu yapılan açıklamalardan mutmain olmamıştır. Memleketteki bu hazin tablonun sorumlusu bellidir. 20 Temmuz sivil darbesinin ardından başlayan otoriterleşme süreci devleti tahrip etmiştir.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: HESAP VERİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Öztrak, “19 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Olan bitenin hesabını vermesi gereken de sizsiniz. Bu anlatanlar karşısında hiçbir şey yapmayıp susuyorsunuz. Siz de sorumlusunuz bu durumdan. Ortalığa saçılan korkunç iddiaların üstü beka hamasetiyle kapatılamaz. Esas bunların üzerine gidilmemesi devletin bekasını tehlikeye atar” şeklinde konuştu.

“MECLİSTE DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

Ortaya atılan iddialar sonrası TBMM’nin devreye sokulması ve sandığın milletin önüne getirilmesi gerektiğini belirten Öztrak, “Türkiye bağırsaklarını ancak bu şekilde temizler. Çürük duvarlardaki tuğlalar ancak böyle yerle bir edilir. Erdoğan ve Adalet Bakanı bu saatten sonra suskun kalamaz. Mafya-siyaset-ticaret ekseninde ortalığa dökülen bu iddiaları araştırmak için cumhuriyet savcıları derhal harkete geçmelidir. Siyasetle ilgili kirli iddialar mutlaka TBMM’de soruşturulmalıdır. Bu çerçevede bir meclis soruşturma kurulu derhal kurulmalıdır” çağrılarında bulundu.

“600 MİLLETVEKİLİNİ ZAN ALTINDA”

İddiaların hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Bir milletvekiline suç örgütü lideri tarafından ayda 10 bin dolar maaşa bağlandığı’ iddiası için “İçişleri Bakanı milletvekillerini zan altında bırakmıştır. TBMM başkanı derhal bu bakanı çağırmalıdır. Bu konuda kendisinden bilgi almalı ve gereğini yapmalıdır. 600 milletvekilini zan altında bırakan bu iddia öyle ortalıkta bırakılamaz” dedi.

“ÇÖZÜM BELLİDİR, SANDIKTAN KORKMAYIN”

Öztrak, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün yaşanan her bir skandal 1996’de kamyon kasasında patlayan Susurluk skandalından çok daha beterdir. Bu hükümet artık sadece metal yorgunu değildir. Birçok bakımdan şaibe altındadır. Bu hükümet artık kimseye güven vermemektedir. Çözüm bellidir. Sandıktan korkmayın. Milletten kaçmayın. Çare millettir.”