CHP’den Erdoğan’a “kayıp atlar” yanıtı: Saldıracağınıza teşekkür edin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?” sözlerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan yanıt geldi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün doğrudan katılımıyla çalışmaların yürütüldüğünü belirten Torun, bölgedeki 1179 atın belediye tarafından satın alındığını ardından belediye meclisi kararıyla bu atların sahiplendirilmesi işlemlerini başlatıldığını söyledi.

Torun yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“ERDOĞAN HUY HALİNE GETİRDİ”

– Erdoğan, yönetilemeyen Türkiye gerçeğine karşı söyleyecek sözü tükendikçe, belediyelerimize saldırmayı huy haline getirmiştir. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin tüm açıklamalarına rağmen, ‘900'ü aşkın atın nerede olduğu belli değil' diyerek, algı operasyonunu sürdürmeye girişmiştir.

– Meselenin özü şöyledir: İBB, Adalar'daki atlı fayton çilesine son vermek için mücadele başlatmış, kamuoyunun gözü önünde yürütülen çalışmaların ardından bu mücadele başarıya ulaşmıştır. Çalışmalar, İstanbul Valiliği ve İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün doğrudan katılımıyla yürütülmüştür. Belediyemiz, bölgedeki 1.179 atı satın almış ardından belediye meclisi kararıyla bu atların sahiplendirilmesi işlemlerini başlatmıştır. 665'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'i şahıslara, 5'i de muhtarlara olmak üzere 860 at sahiplendirilmiştir.

– Atların sevkiyattan önceki sağlık kontrolleri Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olan resmi veteriner hekimler tarafından yapılmıştır. Bu atların sevkiyata uygun olduğuna dair rapor verilmiştir. Sahiplendirilmeyen atların bakımı da halen İBB tarafından sürdürülmektedir. Bilindiği gibi bölgedeki atlar, uzun yıllardır çeşitli hastalıklarla karşı karşıyadır. Bu gerçek TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nun 2019'daki incelemeleri sırasında da açıkça görülmüştür. Fayton çilesine son verme gayretinin ana sebeplerinden birisi de zaten budur.

– Adalar'da her yıl 500 atın hastalıklardan öldüğü de geçmiş yıllarda kamuoyuna yansımıştır. İBB'nin satın aldığı atlardan bazıları da bu hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre, sahiplendirme işlemi sonrası sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı'na aittir. Mikroçip takılan atlar Bakanlığın Türkvet Bilgi Sistemi'ne işaretlenmek zorundadır.

“BELEDİYE SİZDEYDİ, NİYE ÇÖZMEDİNİZ”

– Tüm bu gerçeklere rağmen Erdoğan, belediyemizi karalamak için yalana başvuracak kadar acziyete düşmüştür. 17 Haziran 2018'de Yenikapı'da düzenlenen mitingde Adalar'daki sorunu çözeceklerini vadeden Erdoğan, ‘Atları faytonların boyundurluğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturacağız' demişti. O zaman Büyükşehir Belediyesi sizdeydi. Niye çözmediniz? Sizin vadedip yapamadığınızı yapmak yeni İBB yönetimine ve Ekrem İmamoğlu'na nasip oldu. Yıllardır ‘yapacağız' deyip milleti kandıranlar, yapamadıklarını yapanlara saldıracaklarına, onlara teşekkür etmelidir. Tüm hakikatlere rağmen iftira atmak samimiyetsizliktir.

“ÖNCE 128 MİLYAR DOLARIN HESABINI VERİN”

– Ülkeyi bir soygun düzenine mahkûm edip, yeri belli olan atlarla ilgili algı operasyonu yapmak, cambaza bak siyasetidir, milletin aklıyla alay etmektir. ‘Kaybetmek' konusunda mahir olan bu iktidar önce Merkez Bankası'nın kasasından uçurulan 128 milyar doların hesabını vermelidir.