CHP’den ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklaması: Danıştay’a başvuru yapacağız, haklarımızı yeniden alacağız

CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi resmi adlı ‘İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin bir gece yarısı ani bir şekilde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesi üzerine açıklamada bulundu.

“Kadın cinayetleri politiktir” diyen Ağırman, “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilmek için kabul edilen İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir gece yarısı yürürlükten kaldırıldı. Kadınları koruyan bu yasa zaten gerektiği gibi uygulanmazken, şimdi de tamamen kaldırılması biz kadınların yaşam hakkını gasp eden zihniyetleri ve eril düşünceyi pervasızca şiddeti artırmaya yöneltecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BU SÖZLEŞMEYE TEKRAR TARAF OLACAK”

Ağırman'ın açıklaması şöyle devam etti:

*Buna imkân vermeyeceğiz. Birliğimizi, dayanışmamızı büyüteceğiz. Eril politik bakış açısını kökünden kazıyacağız.

*Haklarımızı yeniden alacağız. Bugün değilse yarın Türkiye, bu sözleşmeye tekrar taraf olacak ve etkin bir şekilde gerekleri uygulanacak.

*Hukuk insanları İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilemeyeceğini belirtiyor.

*Hepimizin bildiği gibi, Anayasamız 90. maddesine göre İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir. Anayasa 104. Maddeye göre temel haklarda kararname düzenlenemez.

“KARAR İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURU YAPACAĞIZ”

*Bu kararname, Anayasamızın açık ihlalidir. Partimiz kararın iptali için Danıştay'a başvuru yapacak. Ülkemizdeki 42 milyon kadının can güvenliği adına bu hukuksuz kararnamenin iptali için gerekli tüm hukuk yollarına başvuracağız.

*Adalet sistemini, AYM'yi, TBMM'yi tüm organlarıyla göreve çağırıyoruz. Hukuk insanlarının ısrarla belirttiği şekliyle usulsüz ve hukuk dışı olan bu kararname derhal geri çekilmelidir.

*Kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddeti, tacizi, nefret söylemini ve nefret suçunu engelleyen yasalar daha da geliştirilmelidir.

*Bizler aylardır İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için hayatını kaybeden kadınların hikâyelerini paylaşıyoruz.

*Konunun politik olduğunu vurguluyoruz. Bu yeni bir hikâye değil. Bu hikâye insanlık tarihiyle bütünleşen bir mücadelenin hikâyesi.

*İstanbul Sözleşmesi bu mücadelenin en önemli kazanımlarından birdir. Şimdi bu kazanım elimizden alınmak isteniyor.

*Bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda susmadığımız gibi, bundan sonra da susmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.