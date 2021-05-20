CHP’den Süleyman Soylu’ya: Eğer o elinde sakladıklarını çıkartmazsan namertsin

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“'BANA KOMPLO KURDULAR' DİYE ÇARK ETTİ”

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş olan Sedat Peker'in iddiaları, ortaya çıkan görüntüler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını değerlendiren Özkoç, “Süleyman Soylu mafyayla ilişki kurdu mu? Kurdu. Sedat Peker işte onları tek tek anlatıyor. Peki Sedat Peker’i önce yalanlayıp da, sonra da ‘bana komplo kurdular' deyip de çark etti mi? Çark etti” ifadelerini kullandı.

“SEN BAKANLIK YAPARKEN UYUŞTURUCU ALDI BAŞINI GİDİYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Özkoç, “Sen İçişleri Bakanlığı yaparken Türkiye’de uyuşturucu aldı başını gidiyor, çocuklara kadar indi. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken fuhuş aldı başını gidiyor. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken terör örgütünün unsurları Türkiye’den elini kolunu sallayarak çıkıp, gidiyorlar. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken insanlar Türkiye’de öldürülüyor, katlediliyor; sanıkları, bunu yapanlar uçaklara binip de Türkiye’yi terk edip gidiyorlar” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

“TÜRKİYE'YE BÖYLE BİR İÇİŞLERİ BAKANI YAKIŞIYOR MU?”

Vatandaşlara seslenen Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir İçişleri Bakanı, Türkiye’nin devlet televizyonuna çıkıp da, kim olursa olsun bir kişinin, sabıkalı değil, bir şey değil bahsettiği kişi, eşinin mahremiyetini televizyonlarda ağzına alır mı? Soruyorum size ya. Böyle bir ahlak, böyle bir kişilik söz konusu olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir duruş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne böyle bir İçişleri Bakanı sizce yakışıyor mu? Kim olursa olsun, bir kişinin eşinin mahremiyetini, o kişinin herhangi bir suçu yok, suçu olsa dahi mahremiyetini bu şekilde ağzına alamazsın” açıklamasında bulundu.

“MAFYA AĞZIYLA NASIL KONUŞUYORSUN?”

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu şekilde bir mafya ağzıyla nasıl konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Çünkü sen işte bu ilişki sarmalı içerisine girdiğin mafyanın bir mensubusun artık. Uyuşturucuyla ilgili, bütün bu ağların içerisinde, bu ilişkilerin içerisinde adın geçiyor. Sen artık onlar gibi davranıyorsun, onlar gibi konuşuyorsun, onlar gibi hareket ediyorsun; sorunları ve krizleri onlar gibi çözmeye çalışıyorsun.”

“ERDOĞAN İSTEDİĞİ İÇİN SOYLU HALA MAKAMINDA OTURUYOR”

Ortaya çıkan tüm bu tablonun tek bir “sorumlusu” olduğunu söyleyen Özkoç, “Bunların hepsinin başında sadece bir tek kişi vardır. Recep Tayyip Erdoğan istediği için, damat göreve getirilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan istediği için, Soylu tüm bu kirli ilişkiler içerisinde hala makamında oturabilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan istediği için, Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, PKK’nın çocuk katili Abdullah Öcalan’la ilişkiye girilmiştir, masaya oturulmuştur. Recep Tayyip Erdoğan istedi diye FETÖ’yle yola çıkılmıştır, Ergenekon-Balyoz davaları getirilmiştir, savcıların arkasında durulmuştur” dedi.

“BÜTÜN BUNLARIN BAŞINDAKİ KİŞİ ERDOĞAN”

Erdoğan'ın, AKP'nin parlamentodaki üstünlüğünü kaybettiği için Bahçeli ile birlikte “yol yürümeye devam ettiğini” savunan Özkoç, “Bütün bunların başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu ilişkileri, bu sıkıntıları yaşıyor olmamızın temel nedeni, işte tam da budur. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık demokrasi geleneğini tekrar hayata geçirerek, Türkiye’nin saygınlığı için, dış ülkelerdeki itibarının tekrar kazanılması için, diplomasideki varoluş için, Türk insanının yoksulluktan uyuşturucu-fuhuş sarmalından çıkarak kendi alnının teriyle, emeğinin karşılığını alabilmesi için, gençlerimizin geleceği için derhal bu cumhurbaşkanlığı sisteminin yok olması gerekiyor. Gidebilmesi için tek bir çare var: Sandık” ifadelerine yer verdi.

“TÜRK İNSANI ‘YETTİ ARTIK' DİYOR”

Bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini dile getiren Özkoç, “Türkiye artık bunlara tahammül edemiyor. Türk insanı, ‘yetti artık' diyor. Yetti artık! O yüzden bütün milletimizin, bütün dinamiklerin, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin, aydınların, sanatçıların, sendikacıların, eğitimcilerin, esnafın, çiftçinin bir tek talebi olması gerekiyor: tekrar sandığa gidilmesi. Bunu talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“RUHSAR PEKCAN İÇİN SORUŞTURMA ÖNERGESİNİ İMZAYA AÇTIK”

Özkoç, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili bugün soruşturma önergesini imzaya açtıklarını belirterek, “Pekcan'ın, Kamu İhale Yasası’nı çiğnediği için, devleti zarara uğrattığı için, makamını kötüye kullandığı için, Yüce Divan’a gitmesi için soruşturmanın açılması gerekiyor. Bunun için de 301 tane imza gerekiyor. Tüm milletvekili arkadaşlarımızın bu imzaya katkıda bulunmalarını istiyoruz” dedi.

“ELİNDE BELGE VARSA NEDEN DURUYORSUN?”

Özkoç, basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soylu'nun Millet İttifakı'nın HDP’ye bakanlık sözü verdiği iddialarının hatırlatılması üzerine Özkoç, “Ya bir insan bu kadar mı ciddiyetsiz olur, bu kadar mı böyle sığ bir yaklaşımı olur. Elinde ne varsa ortaya koyman gerekmiyor mu? Sen İçişleri Bakanı değil misin? ‘Elimde belge var, 6 aydan beri tutuyorum.' Niye tutuyorsun? Kim tutturuyor sana? Eğer bir belge varsa, niye çıkartıp da açıklamıyorsun” sözleriyle tepki gösterdi.

“CHP MİLLETİ İTTİFAKI'NI İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE SÜRDÜRÜYOR”

“Açık ve net söylüyoruz” vurgusu yapan Özkoç, “Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı’nı, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile sürdürüyor, yolumuza devam ediyoruz. Bu soruların hepsinin amaçlı olduğunu elbette biz biliyoruz ama kendisine söylüyorum: Eğer o elinde sakladıklarını çıkartmazsan namertsin. Türkiye’deki bu kirli ilişki ağında ilk önce çıktın, dedi ki: ‘Benim böyle bir ilişki içerisinde adım geçiyorsa ben derhal bu işten çekileceğim.' Senin söylediklerini ben kullanmayayım da, kendinle ilgili hakaret sözlerini kullandın. O sözlerin hepsi üzerine yapıştı. Video yayınlandı, adın geçti; ‘ya bunlar benim dostlarımdı, bunlar da bana komplo kurmuş' dedin. Bu hikayelere, bu masallara artık kimse inanmıyor” diye konuştu.

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