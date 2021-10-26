CHP’den tezkereyle ilgili 14 soru

Sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere Genel Kurul'da oylanacak. 'Hayır' oyu kullanacaklarını açıklayan CHP, hükümete 14 soru sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de tezkere oylamasında ‘hayır’ oyu kullanacaklarını açıkladı. CHP Grubu, hükümete tezkereyle ilgili 14 soru sordu:

1- Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?

2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan 2 yılı kapsıyor?

3- Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu?

4-Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan; Fırat'ın doğusunda “145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge”ye ne oldu?

5-Bizzat Milli Savunma Bakanı açıklamıştı; “güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti”. Üzerinden 2 yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?

6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip'teki terör unsurlarını ayrıştırıp, temizleyebildik mi?

7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?

8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu söylenen 5 gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız nedir?

9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?

10- Suriye'de 33 askerimizi şehit eden Rusya'ya nasıl bir karşılık verildi?

11-Son dönemde Suriye'de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından katledildiği neden açıklanmıyor?

12-Suriye'de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye'de neden serbest bırakıldı?

13-IŞİD sadece Suriye'de mi hedef?

14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?

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