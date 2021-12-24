CHP’den ‘tıbbi malzeme’ açıklaması: Sektör krizde, paralarını 36 aydır alamıyorlar

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, "Tıbbi malzeme tedarikçileri vergisini ve KDV'sini peşin ödedikleri tıbbi malzemelerin paralarını üniversite hastanelerinden 36 aydır, devlet hastanelerinden ise 18 aydır alamıyor. Ameliyatlar yapılamıyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçilerinin sorunlarının tespiti ve giderilmesi amacıyla, TBMM'de Meclis Araştırma Önergesi verdi.

“SEKTÖR AĞIR DARBE ALDI”

Tıbbi Cihaz ve Malzeme tedarikçilerinin sorunlarını Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getiren Yüksel Özkan, tıbbi malzeme tedarik firmalarının birikmiş olan tahsilatlarını alamadıklarını, dengesiz döviz kurları nedeniyle, sektörün ağır darbe aldığını ve hastanelerde büyük sıkıntılar oluştuğunu söyledi.

“AMELİYATLAR YAPILAMIYOR”

Hastanelerde ameliyatların yapılamadığına dikkat çeken Özkan, “Tıbbi malzeme tedarikçileri vergisini ve KDV’sini peşin ödedikleri tıbbi malzemelerin paralarını üniversite hastanelerinden otuz altı aydır, devlet hastanelerinden ise on sekiz aydır alamıyor” dedi.

“ALACAKLARINDAN FERAGAT ETMELERİ İSTENİYOR”

Firmaların, alacaklarından yüzde 25 ile yüzde 40 feragat etmeleri istendiğini sözlerine ekleyen Özkan, Sağlık Uygulama Tebliği, yani SUT fiyatlarının 2010 yılından beri güncellenmemiş olduğu, dolar kurunun o dönemde 1,5 TL olarak sabitlendiğini, buna rağmen 2010 yılı SUT fiyatlarından, yani on bir yıl önceki fiyatlardan tedarik firmalarından malzeme talep edildiğini çarpıcı rakamlarla açıkladı.

“HASTALAR ARADAKİ YÜKSEK FARKLARI ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR”

Özkan, “Beyin pili SUT fiyatı 60.957 TL iken firma satış fiyatı 85.339 TL'dir. Kalp pili SUT fiyatı 15.301 TL iken firma satış fiyatı ise 30.040 TL’dir. Kalça protezi SUT fiyatı 5.600 TL iken firma satış fiyatı 11.000 TL. Hastalara ne yazık ki bu aradaki farkları ödemek zorunda bırakıldı. Birçok branşta ameliyatlar yapılamıyor. Hasta ile hekimler karşı karşıya bırakılıyor” dedi.

“BANKALARA İPOTEKLİ DURUMDALAR”

Ülkemizde yaklaşık 42 bin 750 tıbbi malzeme medikal firmasının faaliyet gösterdiğini, sektör temsilcilerinin birçoğunun bankalara ipotekli durumda olduğunu aktaran Özkan, şöyle konuştu:

“Bir kısmı iflas etti ve maalesef canına kıyanlar oldu. Sektör temsilcilerinin sevkiyatlarını durdurduktan sonra ‘Bundan sonra halk sağlığı sorunuyla ilgili oluşacak problemlerden bizler sorumlu değiliz’ Açıklamasında bulundular. Tıbbi sarf malzeme ve cihazda dışa bağımlılığımız yüzde 82. Sorunlar çözülmediği takdirde yakın bir tarihte tıbbi cihaz sektörü ve sağlık sektörü geri dönülmez bir yola girecek.”

İlginizi Çekebilir 'Tıbbi malzeme yok, ameliyatlar yapılamıyor'