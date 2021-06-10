CHP’den yeni pankart! ‘Hodri meydan’

CHP il ve ilçe teşkilatları “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin ardından geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakan’ı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi kim” sözlerini pankarta taşımasının ardından CHP Niğde İl Başkanlığı binasına bu kez de “Ülkemiz yönetilmiyor, adeta savruluyor. Hemen seçim” yazılı pankart asılı asıldı.

“HODRİ MEYDAN”

Erken seçim taleplerini içeren ilgili pankartı partililerle birlikte il başkanlık binasına astıktan sonra açıklamalarda bulunan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, şunları söyledi;

*Halk pazarlarda, pazar sonlarında sebze topluyor ve gıdasını oradan sağlamaya çalışıyorsa, vatandaş ekonomik kriz altında inliyorsa, Türk Lirası değerini kaybetmişse, 128 milyar dolar neredenin cevabı verilemiyorsa, ‘10 bin dolar ve daha fazlası alan siyasetçiler var' denilerek bunlar söylenmiyorsa, Sedat Peker'in yenilir yutulur iddialarına ‘doğru' ya da ‘yanlış' denilerek cevap verilmiyorsa, halk parasız kalmışsa, çiftçi ürettiği ürünü değerinde satamıyorsa, maalesef ülke batmış, tek adam rejimi iflas etmiş demektir.

*Hemen ve derhal erken seçime gitmek zorundadır. İçişleri Bakanı, bir önceki İçişleri Bakanı hakkında ‘ çocuklarının evlerinde para sayma makinaları çıktı diyorsa bu ülke yönetilmiyor, adeta savruluyor demektir. Bunun için derhal erkem seçim diyor, hodri meydan diyoruz.

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