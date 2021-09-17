CHP’li Adıgüzel: Kiralar uçtu, yurtlar yetersiz gençler cemaatlerin kucağına itiliyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, üniversitelerde eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte, gençlerin zor durumda kaldığını söyledi. Eğitim aldıkları kentlere giden öğrencilerin artan kiralar nedeniyle ev bulamadıklarını ileri süren Adıgüzel, KYK yurtlarının da yetersiz olması nedeniyle üniversite gençliğinin cemaatlerin kucağına itildiğini iddia etti.

İsmail AKDUMAN

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Pandemi ile birlikte ülke genelinde son bir yıldır ev fiyatları tavan yaptı. Buna bağlı olarak da kira fiyatlarında da yıllık artış oranı yüzde 34,6 oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl kapalı olan okulların açılmasıyla birlikte yurt genelinde ‘uygun fiyata kiralık ev bulmak imkansız hale geldi.

Özellikle başka şehirlere üniversite okumaya giden gençler kalacak yer bulmakta zorluklar yaşamaya başladı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ortaya çıkan olumsuz durum nedeniyle üniversite gençliğinin cemaatlere ve tarikatlara mecbur bırakıldığını söyledi.

“GENÇLER UYGUN KOŞULLARDA EĞİTİM ALAMIYOR”

Adıgüzel üniversite öğrenci yurtlarının yetersizliğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Yeni öğretim sezonu ile üniversiteler de açıldı. Ancak üniversitelerimizin büyük bir yurt sorunu var. 7,5 milyon üniversite öğrencisine ancak 600 bin KYK yurdu var. Kiralar geçen yıla oranla en az 2 kat arttı. Gençler ya cemaat yurtlarına, ya da diğer sağlıksız barınma alanlarına yönelmek zorunda kalıyorlar. Öğrencilerimiz Pandemi döneminde hem ruh hem beden sağlığı açısından uygunsuz koşullarda barınmaya zorlanıyor.

2011'de üniversite öğrencilerine verilen kredi 160 dolara denk gelirken şimdi aynı KYK kredisi 78 dolara denk geliyor. Yani ekonomideki erime öğrencilerimize verilen krediyi de yarının altına düşürmüş durumda. Hem gençlerimiz bu ülkenin geleceği diyeceksiniz hem de onların uygun koşullarda üniversite eğitimi almasına müsaade etmeyeceksiniz. Üstelik yetersiz yurtlar nedeniyle iktidar gençlerimizi cemaatlere ve tarikatların kucağına itiyor.”