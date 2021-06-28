CHP’li Ağbaba’dan uyarı: 30 Haziran’dan sonra milyonlarca kişi işsiz kalabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarının 30 Haziran tarihi itibariyle bitmesi halinde 2 milyon 173 bin işçinin işsizlik tehlikesi ile baş başa kalabileceği uyarısında bulundu.

İktidara bu süreçte işçiler adına atılması gereken adımları 5 temel taleple sıraladı. Ağbaba, ''Salgının başından itibaren bugüne kadar yaklaşık 3,7 milyon işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, işten çıkarma yasağı kapsamında ise 3 milyon işçi ücretsiz izin desteğinden yararlandı. İŞKUR verilerine göre en son Mayıs 2021 tarihi itibariyle hali hazırda kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işçi sayısı 1 milyon 176 bin, işten çıkarma yasağı kapsamında olan işçi sayısı ise 996 bin 727.30 Haziran tarihi itibariyle ise hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasakları sona ermektedir” dedi.

DERHAL ÖNLEM ALINMALI

Ağbaba, şöyle devam etti:

* Henüz salgının ekonomik etkileri geçmemişken ve önümüzde ki süreç ile ilgili belirsizlikler sürerken, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarının sona ermesi yeni işsizlik dalgasını beraberinde getirecektir.

* Kısa çalışma ödeneği salgın sonrasına kadar devam etmeli, işten çıkarma yasağı tüm istisnalar kaldırılarak devam etmelidir.

* İktidar derhal önlem almalı ve yeni yasal düzenleme ile hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasağını salgın sonrasına kadar sürdürülmelidir.

* İşsizlik sigorta fonunda bu sürecin devam ettirilmesi için yeterli kaynak bulunmaktadır. Yeter ki fonun mali yapısı yandaş şirketlere değil işçilere kullanılsın.

Ayrıca işten çıkarma yasağında tüm istisnalar kaldırılsın ve tüm işçiler günlük 50 TL'ye mahkûm edileceğine en az 2825 TL asgari ücret seviyesinde ödenek alsın.

* İktidara çağrımız vakit geçirmeden hızlı bir şekilde yasal düzenleme yapılmalı ve gelecekte süreçte işçilerimiz adına 5 temel talebimiz dikkate alınmalıdır.

İKTİDARA 5 ÖNERİ

İktidara 5 madde ile çözüm önerisinde bulunan Ağbaba önerilerini ise şu şekilde sıraladı

* Kısa çalışma ödeneği hem sendikaların hem de işverenlerin görüşleri doğrultusunda pandemi sonuna kadar uzatılmalıdır.

* Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır.

* Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2825 TL asgari ücret olarak belirlenmelidir.

* İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29'dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır.

* Günlük 50 TL ücretsiz izin desteği yerine tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına dâhil edilmelidir.