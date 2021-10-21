CHP’li Ali Mahir Başarır’dan SADAT, TÜGVA çıkışı

CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır, SADAT, TÜGVA ve benzeri yapıları Meclis gündemine getirdi. Başarır, “Analar, babalar çocuklarını doğurup, okutup, büyütüp size teslim ediyor ama TÜGVA, SADAT elesin diye teslim etmiyor, hakim olsun, savcı olsun, asker olsun diye teslim ediyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bu çocukların kaderini ne olduğu belirsiz bu yapılara teslim ediyorsunuz” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM Genel Kurulu'nda SADAT ve benzeri yapılar üzerine bir konuşma yaptı.

“DEVLET DE VATANDAŞLAR GİBİ ANAYASAYA UYMALI”

Bir hukuk devletinde SADAT, TÜGVA, FETÖ gibi ‘paralel' yapıların olmasının kendilerini gerçekten üzdüğünü belirten Başarır, “Bir hukuk devletinde vatandaşlar nasıl ki yasaya uyuyorsa devlet de aynı şekilde anayasaya, kanuna, içtüzüğe ve yönetmeliklere uymalıdır” vurgusu yaptı.

“ÇOCUKLARIN KADERİNİ NE OLDUĞU BELİRSİZ BU YAPILARA TESLİM EDİYORSUNUZ”

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bakın SADAT diye bir örgüt çıkmış. Kim bu SADAT? Ordudan atılan subayların kurmuş olduğu bir örgüt. Diyor ki bu örgüt, ‘askeri öğrencilerin mülakatına ben girdim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını biz değiştirdik' diyor ve şu ana kadar bir tek savcı çıkıp, ‘sen kimsin, anayasada ve kanunlarda senin tanımın nedir?' diyemedi.

* AKP'den bir arkadaşımız çıkıp, ‘bu adam kimdir?' demedi. Eğer ki ordumuza albay, general yüzbaşı binbaşı olacak öğrencileri SADAT seçiyorsa vay halimize. Böyle bir şey olabilir mi?

* Bakın analar, babalar çocuklarını doğurup, okutup, büyütüp size teslim ediyor ama TÜGVA, SADAT elesin diye teslim etmiyor, hakim olsun, savcı olsun, asker olsun diye teslim ediyor.

* Siz ne yapıyorsunuz? Bu çocukların kaderini ne olduğu belirsiz bu yapılara teslim ediyorsunuz.

“MECLİSİN BOMBALANMASI MI GEREKİYOR?”

“Utanç duyuyorum” diyen Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

* Bunların tehlikesinin, bunların yanlışlarının anlaşılması için bu Meclisin bombalanması mı gerekiyor? 3 bin tane hakimin terörist sıfatıyla yargılanması mı gerekiyor? Tabi ki herkes soruyor; neden bu durumdayız? Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı, bir dakika sen orduyu nasıl şekillendiriyorsun demiyor.

* Akıllara şu geliyor: Adnan Tanrıverdi gölge Milli Savunma Bakanı mı? Paralel savunma bakanı mı? Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı bu olanlardan utanç duymuyor mu? Hukuk devletinden bahsediyoruz, hukuk! Adam çıkmış, ben asker seçiyorum, askeri öğrencileri ben alıyorum diyor. Çıt yok!

“ARAŞTIRMAZSAK 5 YIL SONRA AYNI ŞEYLERİ KONUŞUYOR OLACAĞIZ”

CHP'li Başarır konuşmasına şu sözlerle son verdi:

* Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine güvenin, bu ülkeyi onlara teslim edin. Ne olduğu belli olmayan yapılara bu güzel ülkeyi teslim etmeyin. SADAT karanlık bir örgüttür. Araştırılması gerekiyor. Maalesef yargı artık soruşturma açacak halde değil, ancak sarayın sözlerini iddianameye çeviriyor.

* Eğer bugün bu Mecliste bir komisyon kurulup SADAT'ı, TÜGVA'yı buna benzer paralel yapıları araştırmazsak 5 yıl sonra aynı şeyleri konuşuyor olacağız. FETÖ'ye bu devleti siz teslim ettiniz.

“TÜRKİYE HUKUKLA YÖNETİLSİN, PARALEL YAPILARLA DEĞİL”

* Bakın, Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu makam arabasının arkasında Ergenekon iddianamesi hazırlanıyor. Aynı şey SADAT'ta da oluyor, TÜGVA'da da oluyor. Bu kirli ilişkileri ayıklayalım. Bunlardan sorumlusunuz. Her elenen o çocuklardan, onların geleceğinden sorumlusunuz.

* Son olarak şunu söylüyorum; bu ülkede sınavlarda birinci olanlar mülakatlarda sonuncu oluyor. Burada çocukların vebali var sizin üzerinizde. Her gencin vebali var sizin üzerinizde. Buna son verelim. Türkiye Cumhuriyeti gerçek anlamda hukukla yönetilsin, paralel yapılarla değil!

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