CHP’li Başevirgen Gediz Nehri’ndeki kuraklığa dikkat çekti: Önlem alınmazsa bir damla su bulamayacağız

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, su seviyesinin 15-20 santimetrelere düştüğü Gediz Nehri'nden çağrıda bulundu. Başevirgen, "Böyle giderse önümüzdeki yıllarda ürünü sulayacak bir kova su, içecek bir damla su bulamayacağız. Bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerekir" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Gediz Nehrin'nde yaşanan kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Manisa Ahmetli İlçesi Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal ve CHP Ahmetli İlçe Başkanı Halil Buran ile birlikte kuraklığın yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu.

“HANİ GEDİZ NEHRİ'NDE BALIK TUTACAKTIK?”

Nehrin ölmeye başladığını ifade eden Başevirgen, 2012 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun “Hiç merak etmeyin çok yakında göreceksiniz ki Gediz'in sağında solunda ellerinde oltalarla balık tutan yüzü gülen vatandaşlarımız olacak” sözlerini hatırlattı. Başevirgen, “Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala bir şey yok. Hani Gediz'de balık tutacaktık sayın bakan. Yerine gelen Bekir Pakdemirli döneminde de Gediz ile ilgili bir arpa boyu yol alınamadı. Gediz Havzası koruma eylem planı ise sadece kağıt üzerinde bir proje olarak kaldı. 2013 yılında revize edilen Gediz Havzasını Koruma Eylem Planı'na göre Gediz Havzası’ndaki tüm su kütlelerinin iyi duruma erişmesi ve iyi durumda olanların da durumlarının korunması amacıyla 7 bin 106 tedbir belirlenmiş. Söz konusu tedbirlerin yatırım maliyetinin 6,2 milyar lira olduğu belirtilmiş. Bugüne kadar bu tedbirlerin kaç tanesi hayata geçirildi ve kaç lira harcandı bilinmiyor. Eylem planında yer alan tedbirler hayata geçirilseydi Gediz nehri bu hale gelir miydi?” diye sordu.

“TARIMSAL ÜRETİMİMİZİ ETKİLEYECEK”

Yaşanan kuraklık ve AKP iktidarının uyguladı yanlış su politikaları sonucunda Türkiye'nin bir çok su kaynağında olduğu gibi Gediz Nehri'nde de ciddi sorunların yaşandığını ifade eden CHP'li Başevirgen, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda su konusunda ciddi problemlerin yaşanacağını vurguladı. Bekir Başevirgen açıklamasını şöyle tamamladı:

“Son yıllarda yanlış yürütülen su politikaları sonucu hem ülke genelinde hem de Manisa'da ciddi anlamda su sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Su kaynaklarımız yetersiz. Şimdi de en büyük kaynağımız kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu durum bütün tarımsal üretimimizi etkileyecek. Bereketli Gediz Ovasından eser kalmayacak. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda ürünü sulayacak bir kova su, içecek bir damla su bulamayacağız. Hem kirlilik hem kuraklık ciddi boyutta. Siyaseti bir kenara bırakıp su sorunuyla ilgili topyekün mücadele etme zamanı gelmiştir. Bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerekir. Yoksa çok geç kalmış olacağız.”