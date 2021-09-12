CHP’li Başkan: İşe alınan 60 işçinin 58’i AKP’li

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde Orman İşletme Müdürlüğü'ne alınan 60 işçinin 58'inin AKP'li olduğunu ileri sürdü. Kendisinin parti ayrımı yapmadığını belirten Özcan, "Bari ortağınıza biraz verseydiniz" dedi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belediye Başkanı Tanju Özcan, gündeme dair yaptığı açıklamada, anlattığı anısından dolayı tekrar bütün kadınlardan özür diledi. Özcan, Orman İşletme Müdürlüğü’ne geçtiğimiz günlerde alınan işçiler hakkında da çok konuşulacak bir iddiada bulunarak, kurum tarafından işe alınan 60 işçiden 58'inin AKP’li olduğunu ileri sürdü.

“BARİ ORTAĞINIZA BİRAZ VERSEYDİNİZ”

AKP’li olmayanların işe girme şansı olmadığını belirten Özcan, .Ormana 60 kişi alındı. Bunların 58 tanesi AK Partili oluyor. Soruyorum; Bari ortağınıza biraz verseydiniz. 2 tane MHP, 58 tane AK Partili. Bizde böyle bir şey yok. AK Partili de benim yurttaşım, MHP'li de, CHP'li de. Hepsini kucaklıyorum. Hiçbirini ayırmıyorum” diye konuştu.