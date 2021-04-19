CHP’li başkanın dikkati skandalı önledi

‘Çevre eğitimi’ bahanesiyle Malatya Yeşilyurt Belediyesi girişimleriyle yurt dışında giden 45 kişilik kafileden 43'ünün Türkiye'ye geri dönmemesi üzerine patlak veren skandalın ardından benzer bir başvurunun da Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne yapıldığı açıklandı.

Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bazı yurt dışı firmaları ve ‘engelliler' adına açılmış ve engelli vatandaşları da suistimal eden bazı dernekler benzer yöntemler kullanarak geçen yıl belediyeye başvuru yaptı. Başvuruda, iki farklı tarihte ve iki farklı dernek tarafından belediyeye bir proje kapsamında Almanya'ya ‘kültürel inceleme gezisi' adı altında bir gerekçe gösterildi.

VERİLEN BİLGİLER İKNA ETMEYİNCE BAŞKAN İPTAL ETTİ

İlk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde, 2020 yılının Aralık ayında Almanya'ya ortak proje kapsamında gidilmesi ile ilgili bir ‘engelli derneği' tarafından belediyeye başvuru yapıldı. Meclis tarafından sadece belirlenen meclis üyelerinin geziye katılması konusunda oy birliğiyle karar alındı. Ancak söz konusu ‘engelliler derneği' seçecekleri kişiler adına hizmet pasaportu düzenlenebilmesi için belediyelerin ilgili kurumlara başvuru yapması ve alınan meclis kararına bu kişilerin isimlerinin de eklenmesi gerektiği talebi belediyeye iletildi. Derneğin bu talebine karşı sunulan belgeler ve verilen bilgiler ikna etmeyince, Almanya gezisi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatlarıyla iptal edildi.

GEZİ DETAYLARI İSTENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

19 Ocak 2021 tarihinde bir başka ‘engelli derneği' tarafından 15 Şubat 2021 tarihinde ortak proje kapsamında Almanya'ya yine ‘kültürel inceleme gezisi' adı altında yine Yenişehir Belediyesi'ne başvuru yapıldı. Başkan Özyiğit ve belediye meclisi konunun engelliler olması nedeniyle ilk etapta gezi için oy birliğiyle karar aldı. Ancak yine Başkan Özyiğit'in talimatıyla dernek tarafından bildirilen kişilerin ‘engel durumları, derneğin faaliyetleri ve durumunun detaylı araştırılacağı, Almanya'ya davet eden firmanın yapısı ve kimliği ile konsoloslukla yapılan resmi yazışmalarının isteneceği ve durumunun detaylı olarak araştırılacağı' ilgili derneğe aktarıldı. Bu noktada dernek yetkililerinin gösterdiği tavır ve tutumları ile diğer çekinceler göz önünde bulundurularak, gezi için herhangi bir pasaport başvurusu ve diğer kamu kurumlarıyla bir resmi yazışma yapılmaması yönünde karar alındı.

“İYİ NİYETLİ DERNEKLER TÖHMET ALTINDA BIRAKILDI”

Konuyla ilgili olarak Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

* Başta ülkemiz olmak üzere Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarımızı küçük düşürecek böyle bir girişimin Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'in özenli ve dikkatli yaklaşımlarıyla önlenmesi örnek teşkil etmektedir.

* Yenişehir Belediyemiz bugüne kadar engelli bireylere yönelik çalışmalarda her zaman öncü olmuş ve engeller için tüm engelleri ortadan kaldırmak amacıyla birbirinden önemli adımlar atmıştır. Ancak üzüntüyle ifade etmek isteriz ki bu tür girişimler diğer iyi niyetli engelli derneklerini de töhmet altında bırakmaktadır.

* Yenişehir Belediyesi olarak her zaman halkla ilişkilerin ulusal ve uluslararası ölçekte ileriye taşınması ve kültürlerarası tanıtımın öneminin bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu gibi kötü niyetli yaklaşımlarda bulunanların da karşısında olacağız.

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