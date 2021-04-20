CHP’li belediye başkanından vatandaşlara çağrı: Yeni bir kurtuluş destanı yazalım

Türkiye’de vaka sayısı en çok artan Çanakkale’de yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranı yüzde 67,1’e ulaştı. CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bu sonucun Çakakkale’ye yakışmadığını söyledi.

“BU BİZE YAKIŞMADI”

Yaklaşık 13 aydır tüm dünyanın corona virüsüne karşı ayakta ve hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Ülgür Gökhan, şöyle konuştu;

* Sağlığımız söz konusu olduğu için başta sağlık camiası olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar canla başla güzel günlere kavuşmak için çaba sarf ediyor. Açıklanan son corona virüs risk haritasında, Çanakkale ülkemizde vaka sayısının 26 kat arttığı birinci il olmuştur. Ancak bu bize yakışmadı.

* Tarihte pek çok yenilmezliğin adresi olmuş bu güzel şehirden yeni bir kurtuluş destanı yazalım. Bu zorlu, özveri ve sabır isteyen süreci atlatmanın en önemli kriteri dünya üzerindeki her bireyin öncelikle kişisel önlemlerini alarak, sosyal ilişkilerini ve temasını en aza indirerek virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına katkı sunmasıdır.

“HEMŞEHRİLERİMDEN İSTİRHAM EDİYORUM”

“Bu sürece yapabileceğimiz en büyük katkı hastalanmamaktır” diyen Gökhan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Gökhan, şunları söyledi:

* Bu kötü gidişatı tersine çevirmek, tüm ülkeye yeniden iyi örnek olmak elimizde. Tüm hemşehrilerimden istirham ediyorum; Lütfen maskenin ne denli koruyucu bir önlem olduğunu aklımızdan, maskemizi yüzümüzden çıkarmayalım.

* Bu virüsün en yakınımızdan da bulaşabildiğini, şu süreçte tüm yakınlarımızla ilişkimizi minimum seviyede yaşamamız gerekmekte. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayıp, zaruri olmadıkça toplu ulaşımı kullanmayıp, kalabalıklara karışmayalım.

“ALINAN TEDBİRLER HERKESE EŞİT UYGULANSIN”

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalıştığını ve üzerinde büyük bir yük olduğuna dikkat çeken Ülgür Gökhan, sözlerini şöyle tamamladı:

* Hayat güzel, hayat yaşanılası, bir nefes sıhhat gibisi yok. Ancak sağ ve sağlıklı olduğumuz sürece nefes almanın, ciğerlerimizi temiz havayla doldurmanın dünyada her şeye değer olduğunu anlamak için, solunum cihazlarına bağlanmayı beklemeyelim. Sağlık çalışanlarının yükü zaten çok ağır.

* Bir yıldır insanca yaşama hasret kaldılar, pek çoğu başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken şehit oldu. Onlara, onların emeklerine saygımızdan bunu başarmalıyız, bunu onlara borçluyuz. Çanakkale aslında en başından bu yana devletin aldığı kurallara uydu, esnaf zor zamanlardan geçti hala da sınavı bitmiş değil, işsiz aşsız kalan insanlarımız oldu.

* Bu süreçte bizler bize düşen görevleri yerine getirirken, devletimizin de aşılama da daha etkin bir yol izlemesi gerektiğini, akılcı tedbirler alınıp, alınan tedbirlerin herkese eşit uygulanmasını talep ediyoruz. Haydi Çanakkale tüm ülkeye ve dünyaya örnek olacak bir Kurtuluş Savaşı başlatalım.Tarihte pek çok yenilmezliğin adresi olmuş bu güzel şehirden yeni bir kurtuluş destanı yazalım.