CHP’li belediye, Mazbut Bahram Vakfı’na devredilen Zabıta Müdürlüğü binası için hukuk mücadelesi başlattı

Bursa’da Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl Mazbut Bahram Vakfı’na devredildi.

İDARİ MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI

Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 6 Kasım 2020 tarihinde belediyeye ait taşınmazı Mazbut Bahram Vakfı'na devrettiğini dile getiren CHP’li Mudanya Belediye Başkan Hayri Türkyılmaz, hukuksuz devir işlemine karşı geçtiğimiz yıl idare mahkemesinde dava açtıklarını söyledi.

“AKTİF BİR VAKIF DEĞİL”

Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine de tapu iptali talebi ile mülkiyet davası açtıklarını kaydeden Türkyılmaz, “5737 sayılı Kanunun 30.maddesinde ‘Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları Mazbut Vakfı'na devrolunur.' denmektedir. Mazbut Bahram Vakfı aktif bir vakıf değildir. Resmi kayıtlara göre 1163 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz Mudanya Belediyesi'nin ilk hizmet binasıdır. Belediye binası 1340 yılında istimlak edilerek 1341 yılında esaslı bir tamir olmuştur” ifadelerini kullandı.

“NE OLDUĞU BELİRSİZ BİR VAKIF, İZİN VERMEYECEĞİZ”

27 Eylül 2008 tarihli Vakıflar Yönetmeliği kapsamında Zabıta Müdürlüğü binasının vakıf kültür varlığı olduğuna ilişkin araştırma yapılmaksızın tescil işlemi yapılmasının mevzuata aykırı olduğuna vurgu yapan Türkyılmaz, “Türkiye genelinde benzer örneklerini gördüğümüz mazbut vakıflara hukuksuz devirlerin bir örneğini Mudanyamızda yaşadık. Belediye Başkanlığı adına kayıtlı binamızın hukuksuzca ne olduğu belirsiz bir vakfa hukuksuzca devredilmesine asla izin vermeyeceğiz. Mudanyamızın ve Mudanyalıların hakkını daha önce de olduğu gibi korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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