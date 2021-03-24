CHP’li belediyeden işçilere yüzde 25 zam

Tunceli’de Genel-İş Sendikası ile CHP’li Ovacık Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüzde 25 zam yapıldığı açıklandı. SÖZCÜ’ye konuşan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

– Kadına yönelik şiddetin bir türlü önlenmesi bir yana günbegün attan şiddet ortamında İstanbul Sözleşmesi'nden de maalesef çekilmiş olmamız çok üzüntü verici. Böyle bir ortamda emekçilerimiz ile yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde kadınlarımıza bir nebze olsun destek ve moral için kadını önceleyen bir tutum sergiledik. Bu sebeple 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü izin olarak sözleşmelerine ekledik.

HER KONUDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

– Ayrıca kadınlarımızın ayın herhangi bir gününü kendi ihtiyaç doğrultusunda izin kullanmalarını da sözleşmelerine ekledik. Ovacık Belediyesi bundan sonra da kadınlarımızın yanında olacak ve her konuda onları desteklemeye devam edecek. Bir diğer önemli durum ise, sözleşme öncesi işçilerimiz ile sohbet edip karşılıklı talepleri alıp hiçbir aracı olmadan anlaşma sağladık. Yaklaşık yüzde 25'lik bir zam oranı ve sosyal haklar ile kadınlarımızı önceleyen bir toplu sözleşme yaptık. Emekçilerimize hayırlı olsun.

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