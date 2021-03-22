CHP’li belediyeler sosyal yardımı iki katına çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2019'daki yerel seçimlerde AKP ve MHP'den CHP'ye geçen beş büyükşehir belediyesinin yaptığı sosyal yardımları açıkladı. Cumhur İttifakı'nın “CHP gelirse yardımlar kesilir” propagandasının boşa çıktığını söyleyen Torun, “İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin büyükşehir belediyeleri, 2018 yılında 496 milyon 724 bin lira yardım yaparken, bu rakam 2020 yılında 959 milyon 527 bin liraya yükselmiştir. Yardım yapılan hane sayısı da yaklaşık 2 kat artmıştır” dedi.

‘ASLA KORKMUYORUZ'

Torun, “Pandemi sürecindeki, maske, dezenfektan gibi yardımlar ile askıda fatura uygulaması gibi dayanışma projelerinden elde edilen destekler ise bu rakamlara dahil değil” bilgisini paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer milletimiz, iktidarın yarattığı ekonomik buhrana rağmen biraz olsun nefes alabiliyorsa, bu da bizim belediyelerimizin gayretleri sayesindedir. Biz ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' ilkesini benimseyen bir anlayışın temsilcisiyiz. CHP'li belediyeler, yerel seçim sonuçlarını içine sindiremeyen siyasi iktidarın tüm baskılarına rağmen tıkır tıkır çalışıyor. Sandıkta kazanamadığı belediyelerden, merkezi yönetim yetkilerini hukuksuzca kullanarak intikam almaya çalışan iktidara rağmen, belediyelerimiz vatandaşa nefes oluyor. Sudan sebeplerle soruşturmalar açıyorlar, korkmuyoruz. Bağış kampanyalarına el koyuyorlar, yetkileri azaltıyorlar, gelirleri kesiyorlar, yılmıyoruz. Bir yolunu bularak, hizmeti vatandaşa götürüyoruz.”

‘İFTİRALARI BOŞA ÇIKTI'

Seyit Torun, “Onlar iftira atar, biz boşa çıkarırız. ‘CHP gelirse yardımlar kesilir' diyerek ortaya atılan dünyanın en büyük yalanı da boşa çıkmış, yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmamıştır. Şimdi bu yalanı ortaya atanların utanmalarını beklemeden, şunu söylüyoruz: Gölge etmeyin başka ihsan istemez” ifadelerini kullandı.