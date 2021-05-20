CHP’li belediyeye vermedikleri parkı yine ihaleye çıkardılar

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 14 Şubat 2019’da “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkını Kırşehir Belediye Başkanlığımıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” diye yazarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın belediyeye teslim edileceğini bildirdi.

Ama seçimleri CHP’li Selahattin Ekicioğlu kazanınca, bakanlık bu kararından vazgeçerek parkı kiraya vermek için ihaleye çıktı.

MİLYONLUK PARKI PASTANECİ, DÜĞÜN SALONU YAPTI

8 Ocak 2010 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilen bin 300 dekarlık alana sahip olan ve içerisinde tenis kortları, basketbol sahası, oturma alanları, kır lokantası, gözetleme kulesi ve çeşitli tesisler bulunduğu parkın ihalesini, tek başına giren Ankaralı bir pastaneci 260 bin lira vererek kazandı. Geçen yıl Temmuz ayında da parkın bir kısmını düğün salonuna çevirerek girişleri ücretli yaptı.

Ancak, pandemi döneminde ekonomik sıkıntı yaşayan pastaneci parkı bırakıp gitti.

BAKANLIK YİNE BELEDİYEYE VERMEDİ VE İHALEYE ÇIKTI

Pastanecinin parkı bırakmasının ardından CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AKP döneminde yapılan anlaşma gereği peşinatı yatırmalarına rağmen bakanlığın tek taraflı sözleşmeyi feshettiğini hatırlatarak, parkın eski haline getirilmesi karşılığında alabileceklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, parkı yine belediyeye vermedi ve bir kez daha kiraya vermek için ihaleye çıktı. Günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, 2 adet spor kompleksi ve destek üniteleri, 2 adet kafeterya ve 3 adet büfe, çadırlı kamp alanı ile yöresel ürünler satış alanı işletmeciliğinin ihalesinin muammen bedeli 232 bin 970 lira olarak belirlendi.