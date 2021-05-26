CHP’li bulut: AKP döneminde 3 bin 986 taşınmaz satıldı

CHP'li Bulut, “Ana felsefesi, devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenliğin sağlanması yolundaki harcamalar ile özel sektör tarafından yüklenilemeyecek altyapı yatırımlarına yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesi” olarak tanımlanan özelleştirme, bağlamından koparılarak kamuya ait arsa ve arazilerin ‘dampingli satışına” dönüştü” dedi.

3 BİN 986 TAŞINMAZ SATILDI

Son üç yılda özelleştirme gelirlerinin 177,2 milyon dolar olduğunu kaydeden Bulut, bunların 141 milyon dolarla yüzde 80'inin taşınmaz satışlarından oluştuğunu bildirdi. AKP döneminde 3 milyar 809 milyon dolar karşılığında 3 bin 986 taşınmazın satıldığını bildiren Bulut, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kamu taşınmazlarını KDV ve harç muafiyeti ve taksit gibi çeşitli ‘damping' unsurlarıyla satıldığını belirtti.

KAMU ARAZİLERİ TALAN EDİLDİ

AKP'nin kamuya ait taşınmazları, milletin vergileriyle yapılan fabrikaları, sanayi tesislerini özelleştirme adı altında yok pahasına sattığını kaydeden Bulut, “AKP hem devletin taşınmazlarını satıp harcıyor hem de borçlanıp harcıyor. Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Elde satacak bir şey kalmayınca kamuya ait arazileri talan ettiler. Buna rağmen Hazine'nin kasası bomboş. Esnafa kepenk kapattırdılar üç kuruş destek vermediler. İşsizlik 10 milyona dayandı, vatandaş evine kuru ekmek götüremiyor. Nerede bu paralar? diye sorduğumuzda ‘ticari sır' yanıtıyla karşılaşıyoruz. Milyarlarca dolarlık liralık ‘ticari sır' perdesinin arkasına saklanıyor. Milletin vergileri, tüyü bitmemiş yetimin hakkı nereye harcanıyor belli değil” dedi.

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