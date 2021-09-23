CHP’li Göker: Burs miktarı en az bin 150 lira olmalı

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na yurt ve burs sorunları hakkında yazılı soru önergesi verdi. Üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun barınma soruları ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Göker, “Hesaplamalara göre 2002 yılındaki ücret değerine ulaşabilmesi için burs miktarının en az bin 150 TL olması gerekmektedir” dedi.

İsmail AKIN

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CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, öğrencilerin yurt ve burs sorunları hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi verdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN BİRÇOĞU EĞİTİMLERİNİ YARIDA BIRAKMAK ZORUNDA KALMAKTADIRLAR”

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs miktarının da hem yeterli sayıda hem de yeterli miktarda olmadığını belirten Göker, önergede şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalefeti eleştirmek için kullandığı, 2002 yılında 45 liracıktı şimdi ise 650 lira dediği burs miktarları karşılaştırıldığında, 2002 yılındaki burs miktarı ile 1,44 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün 650 lira ile 0.81 çeyrek altın alınabilmektedir. Yani 1 çeyrek altın bile alınamayan burs miktarını büyük bir artış gibi göstermek doğru değildir.

Hesaplamalara göre 2002 yılındaki ücret değerine ulaşabilmesi için burs miktarının en az 1150 TL olması gerekmektedir. 2002 yılında asgari ücretle 6,7 çeyrek altın alabilen bir çalışan, bugün asgari ücretle 3,53 çeyrek altın alabilmektedir. Dolayısıyla gelirleri reel alım gücü olarak neredeyse yarıya düşmüş ailelerinden de yeterli maddi desteği göremeyen öğrencilerimizin birçoğu eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmaktadırlar”

GÖKER’DEN BAKAN KASAPOĞLU’NA SORULAR

Göker, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na şu soruları yöneltti:

– 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs verilecek öğrenci sayısı kaçtır?

– 2020-2021 eğitim öğretim yılında kaç öğrenciye toplam ne kadar burs ödenmiştir?

– Öğrencilere burs sağlama kriterleriniz nelerdir?

– 2002 yılı ile karşılaştırıldığında alım gücü olarak öğrencilere verilen 650 TL burs miktarının,

– 2002 yılı burs ücretinin altında bir ücret olduğu hususunda açıklamanız nedir?

-Bu gerçek karşısında burs ücretlerini artırmayı düşünüyor musunuz?

– 2021-2022 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarından yararlanan öğrenci sayısı kaçtır?

– Barınma sorunu yaşayan ve bu nedenle eğitimlerini bırakmak zorunda kalan öğrenciler için herhangi bir çalışmanız var mıdır?