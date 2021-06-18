CHP’li Haluk Pekşen’in evini gözetleyen şüphelide sahte ‘İçişleri Bakanlığı’ kimliği çıktı

CHP'den 25 ve 26. dönem Trabzon milletvekilliği yapan Haluk Pekşen, Bodrum'da kaldığı sitede gözetlendiğini fark etti. Pekşen'in durumu jandarmaya haber vermesi üzerine evi gözetleyen kişi yakalandı.

Yakalanan kişiden sahte ‘İçişleri Bakanlığı' kimlik kartı çıktı. Kimlik kartının üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın hizmet satın aldığı iddia edilen yüklenici firmanın ismiyle birlikte, kişinin görevine ‘saha personeli' yazıldığı görüldü.

“BOŞ EVLERE SAHTE SEÇMEN YERLEŞTİRMEK İSTİYORLAR”



Olayın şahsına yönelik bir hareket olmadığını düşündüğünü belirten Pekşen, ‘sahte seçmen' yerleştirmek için bir inceleme yapıldığını öne sürdü.

Pekşen, “Bu kişiler Suriyelilere ikametgah arıyorlar. Boş evleri tespit ederek, buldukları boş evlere seçmen yapacakları Suriyelileri yerleştirmek istiyorlar” dedi.

“ENTERASAN İŞLER OLUYOR”



Sosyal medya hesabından da yaşadığı olayı paylaşan Pekşen, “Neler oluyor? Kimdir bu adamlar? Amaçları nedir? Enteresan işler oluyor. Boynuna taktığı kimlikte: İçişleri Bakanlığı yazıyor. Dikkatle bakınca kimliğin sahte olduğu kolayca anlaşılıyor. Soru şu; sahte İçişleri Bakanlığı kimliğiyle siteleri dolaşıp evlerin resimleri neden çekiliyor?” diye yazdı.

Pekşen, daha önceden de ‘sahte seçmenler' iddiasını dile getirmişti. 2018'de ODTÜ'den hazırlanan bir rapora dair Pekşen, “Yıllardır bilinen bir gerçek ilk kez ciddi bir araştırma ile sandık sandık ve isim isim yapılan bilimsel bir araştırma ile ortaya konulmuştur. CHP Parti Meclisinde sunumu yapılan rapora göre 2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır” demişti.