CHP’li Karabıyık: Salgında öğretmen ve öğrenciler yalnız bırakıldı

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, salgın sürecinde öğretmenler ve öğrencilerin yalnız bırakıldığını söyledi. CHP'li Lale Karabıyık şöyle konuştu:

* Milli Eğitim Bakanlığı covid-19 salgınına göre yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde, okulöncesi eğitim kurumları, özel eğitim okulları ve birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda tam zamanlı, ilkokullarda 2 gün dönüşümlü, 5, 6, 7, 9, 10, 11 inci sınıflarda uzaktan, 8 ve 12 nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim-öğretim yapılmasına karar vermişti.

* Ancak Cumhurbaşkanı tarafından önceki gün yapılan açıklama sonrası MEB Yerinde Karar Süreci Eğitim Kurumlarının Açılma ve Uygulama Kriterleri doğrultusunda karar vermek yerine topu İl Hıfzısıhha Kurulları'na bıraktı. Öğretmen, öğrenci ve veliler İl Hıfzısıhha Kurulları'nın karar vermesini beklemeye başladı.

* Tam bir ay önce bir gece yarısı okulları açan irade, gece yarısı topu İl Hıfzısıhha Kurulları'na atarak yeni bir karmaşaya neden oldu. Yan yana çok yüksek riskli iki ilden birinde okullar kapalı iken diğerinde açık bulunuyor. Yine yüksek riskli bir ilde sınavlar yapılırken diğerinde yapılmıyor”.

“CORONAVİRÜS OKULLARDA HIZLA YAYILIYOR, AŞI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR!”

Okullarda pozitif vakaların her geçen gün arttığı uyarısında bulunan Lale Karabıyık, şunları söyledi:

* Ülke genelinde artan vaka sayılarına rağmen devam eden yüz yüze eğitimin ve yüz yüze sınavlar nedeniyle, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kapanan okul, sınıf, corona virüsüne yakalanan öğretmen ve öğrenci haberleri almaya devam ediyoruz. Bu tabloya rağmen öğretmenlerin aşı belirsizliği ise devam ediyor. Biz aşılamada öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini aylar önce söylememize rağmen bu yapılmadı.

* Öğretmenler ve öğrenciler salgın riskinde yalnız bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ulaştığı ifade edile 1,5 milyon doz BioNTech aşısının öğretmenlere uygulanacağı söylendi; bu açıklama ne kadar gerçekleştirilecek süreç içinde göreceğiz. MEB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Yerinde Karar Süreci Eğitim Kurumlarının Açılma ve Uygulama Kriterleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır” demiş olsaydı, ortada karmaşa olmayacaktı.

“MEB LİSELERİ ERTELERKEN ORTAOKULLARI UNUTTU”

Liselerdeki sınavlar ertelenirken MEB’in ortaokulları unuttuğunu dile getiren Karabıyık, “MEB yine kararsızlığı ile yeni bir kaosun ortaya çıkmasına neden oldu. Pandemi döneminde eğitime dair belirsizlikler bir türlü çözülmüyor; Milli Eğitimde de görüldüğü gibi, tek adam rejiminde ülke yönetilemiyor ve tam anlamıyla savruluyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bile uyumlu bir çalışma mevcut değil. Öğretmen ve öğrencilere düzenli tarama testleri yapmadan okulların açılması büyük risk oluşturuyor. Tarama testlerinin yanı sıra fiziksel eksikliklerin giderilerek okulların eğitim-öğretime başlatılması daha uygun bir karar olacaktır” şeklinde konuştu.

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