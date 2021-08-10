CHP’li milletvekili duyurdu: Yangın kontrolden çıktı

Milas ve Köyceğiz'de devam eden yangınlara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Orman yangınlarının kontrol altına alındığı yönünde yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Biz sahadayız ve bu yangınlar devam ediyor. Bugün itibariye Çövenli Yaylası bölgesindeki yangının kontrolden çıktığı bilgisini aldık. Acilen havadan müdahale edilmeli" dedi.

SOZCU.COM.TR

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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yangının devam ettiği Köyceğiz ilçesinin Çövenli Yaylası’nda acil destek çağrısında bulundu. Saat 15.00 itibarıyla yangının devam ettiğini belirten Erbay, “10 günden fazla süredir Muğla'da her yerde mücadele devam etti. Marmaris söndü, bazı yerlerde tedbirler alındı ancak Köyceğiz'de Çövenli Yaylası’nın üst tarafında hala yangın devam ediyor. Tehlike geçmiş değil” diyerek Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanına seslendi.

“DESTEĞE İHTİYAÇ VAR”

“Yanan bizim ormanlarımız. Milli değerlerimiz, hayvanlarımız, çocuklarımızın geleceği” diyen Erbay, “Bu bölgenin havadan desteğe ihtiyacı var. Birkaç helikopter var ama sönmesi mümkün değil. Kontrol altına alınmış değil. Ağla'nın öbür tarafında ekipler çekildi. Otmanlar üzerinde devam ediyor. Köyceğiz Çövenli'den yukarı doğru devam eden bir yangın var. O yüzden havadan desteğe ihtiyaç var” çağrısında bulundu.

Erbay, “Orman ekiplerimiz çok mücadele etti. Diğer illerden gelen ekiplerimiz mücadele etti ama yoruldular. Diğer televizyon kanalları, havuz medyası bunları vermiyor. Buraya ani bir şekilde havadan destek ihtiyacı var” diye konuştu.

MUĞLA YANGINLARINDA SON DURUM

Muğla’da 13 gün önce başlayan orman yangınları halen devam ediyor. Bodrum, Marmaris, Menteşe, Yatağan ilçelerinde yangınlar kontrol altına alındı. Milas ve Köyceğiz ilçelerindeyse yangınlar devam ediyor. Köyceğiz'de Ağla, Çövenli Yaylası ve Gökçeova Göleti bölgelerindeki yangınlar kontrol altına alınamadı.

Erbay, “Öncelikle yangınların söndürülmesi için Türkiye'nin dört bir yanında gelen, canla başla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü personeline, itfaiye personeline, belediye personeline, sivil toplum kuruluşlarına, arama-kurtarma ekiplerine, gönüllülerimize ve bölge halkına, Muğla halkını bu zor zamanda yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Bu yangınlarda Köyceğiz ilçemiz bir ay önceki yangında şehit olan Görkem Hasdemir'den sonra bir şehit daha verdi. Şahin Akdemir kardeşimiz yangınla mücadelede hayatını kaybetti. Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Muğla halkına başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Orman yangınlarının başladığı ilk günden beri sahada olan ve yangın söndürme çalışmalarına katılan CHP’li Erbay, havadan yapılan yangın söndürme çalışmalarının yeterli olmadığını vurgulayarak, devam eden yangınların söndürülmesi için acilen havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Muğla'da 13 gündür deva eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulunan Erbay Köyceğiz'de yangınların devam ettiği bölgelerin sarp araziler olduğunu ve bu alanlarda yangınların söndürülebilmesi için acilen havadan müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

“KONTROL ALTINA ALINDI AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Orman yangınlarının kontrol altına alındığı yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Erbay, “Şu ana kadar Köyceğiz'de Ağla, Gökçeova Göleti ve Çövenli yaylasındaki yangınlar devam ediyor. Kontrol altına alındığı yönünde bilgiler geliyor ancak biz sahadayız ve bu yangınlar devam ediyor. Hatta bugün itibariye Çövenli Yaylası bölgesindeki yangının kontrolden çıktığı bilgisini aldık. Acilen havadan müdahale edilmeli. Bu araziler çok dik ve sarp. Karadan müdahale edilebilecek alanlar değil. Ancak bütün çağrılarımıza rağmen yeteri kadar havadan müdahale edilmiyor” dedi.

“Ülkemiz deprem bölgesi olduğu gibi aynı zamanda yangın bölgesidir. Bu nedenle orman yangınlarına hazırlıklı olmalıyız. Ancak Muğla'da 13 gündür devam eden yangınlarda şunu gördük ki orman yangınların söndürülmesi için yeteri kadar hazırlık yokmuş” diyen CHP'li Erbay şunları söyledi;

* Orman yangınları 13 gündür devam ediyor. Bugün itibariyle Bodrum, Menteşe, Marmaris ve Yatağan'da yangınlar kontrol altına alındı. Ancak Milas ve Köyceğiz'de devam ediyor. Karadan müdahale yeterli olmuyor. Havadan yeteri kadar müdahale yapılmıyor. Uçaklar ve helikopterlerle müdahale şart. Defalarca çağrı yaptık.

* Bir kez daha çağrı yapıyorum Cumhurbaşkanına ve ilgili Bakanlara. Acilen havadan müdahale edilmeli. Yangının çıktığı ilk gün söyledik. Müdahale edilmezse bu yangın büyür ve ikinci Manavgat olur dedik. Ama dinleyen olmadı. Şimdi maalesef dediğimiz oldu. Daha fazla ilerlemeden hava müdahalesi gerekiyor.

“SÖNDÜRÜLEN YERLER SOĞUTMA YAPILMADIĞI İÇİN TEKRAR YANIYOR”

Hava sıcaklığının 45 derece ve üzerinde olması nedeniyle söndürülen yerlerde yeteri kadar soğutma çalışması yapılamaması nedeniyle yangınların tekrar başladığını belirten Erbay, “Bu nedenle soğutma çalışmaları büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde doğacak tehlikelere karşı tedbirli olmalıyız” dedi.

“KARMAŞA VE KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ VAR”

Erbay, yangın bölgesinden izlenimlerini aktarmaya şöyle devam etti:

* Tam anlamıyla bir karmaşa var. Bütün ekipler; orman ve itfaiye personeli, sivil toplum kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve yerel halk canla başla çalışıyor. Ancak bir koordinasyon eksikliği var. Bir an önce bir koordinasyon sağlanmalı. Köylüler, arama-kurtarma ekipleri ile gönüllüler sahadan uzaklaştırılıyor. Bu insanlar büyük emek verdiler. Bu insanları uzaklaştırmak yerine koordine etmek gerekiyor. Köylüler bölgeyi biliyor, kurtarma ekipleri eğitimliler.

* Büyük katkı sağlayacak bu insanların uzaklaştırılması doğru değil. Soğutma, koridor açma, tırmıkla kuru otların temizlenmesi, hortum taşıması gibi çalışmalarda bugüne kadar destek sağladıkları gibi bundan sonra da destek sağlayabilirler. Muğla’mıza ve ülkemize çok geçmiş olsun. Bir an önce bu felaketin bitmesini temenni ediyorum. Bu felaketten dersler çıkarılması gerektiğine inanıyorum.