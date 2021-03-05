CHP’li Özel: Soma maden faciasının ardından bir arpa boyu yol almamışız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Elazığ programı sırasında geçtiğimiz günlerde Palu ilçesine bağlı Kayaönü Köyü yakınında krom çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamlarını yitiren Adem Yıldız'ın babası Osman Yıldız ile Salih Yıldırım'ın babası Halit Yıldırım'ı ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Ziyarette CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu'da yer aldı. Özel, iki işçinin yaşamını yitirdiği ocağın taşeron tarafından işletildiğine dikkati çekerken, yaşamını yitiren iki madencinin kuzen olduğunu da anımsattı.

“BİR ARPA BOYU YOL ALINAMADI”

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından Türkiye'deki maden ocaklarında halen gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade eden CHP'li Özel, Elazığ'da yaşanan kazanın bunun en net olduğunu vurguladı. Soma'daki maden faciasının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden halen daha maden kazaları yaşandığına dikkat çeken CHP'li Özel şu ifadelere yer verdi:

* İş cinayetinin meydana geldiği madende iş güvenliği önlemleri alınmamış. İşçilerin aşağı inebilmesi için bir asansör yapılmadığı, aşağı inmek için kullanılan vagonun vincindeki demir parçasının kopması nedeniyle bu elim olayın yaşandığı anlaşılıyor. Biz Manisa'da, Soma'da bu faciayı, bu acıyı yaşadık.

* Bu nedenle Türkiye'de meydana gelen maden kazalarında acıları paylaşmak ve gerekli önlemlerin alınmaması gibi ihmallere dikkat çekmek için yaşamını yitiren madencilerin yakınlarını ziyaret etmeye özen gösteriyorum. Soma'da meydana gelen 301 madencimizin yaşamını yitirdiği tarihimizin en korkunç iş cinayetinin ardından bir arpa boyu yol alınamadığı, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, denetimlerin yeterli olmadığı ülkenin farklı coğrafyalarından gelen maden kazası haberleriyle anlaşılmaktadır.

“ETİ'NİN ANAYASAYA AYKIRI ÖZELLEŞTİRMESİNİ UNUTMAMAK GEREKİYOR”

CHP'li Özel ayrıca, Elazığ'da kazanın yaşadığı maden sahasının özelleştirilen ETİ'den alındığına dikkat çekerek, “Elazığ'daki maden kazasına ilişkin bir başka önemli not daha bulunmaktadır. Bu maden sahası Eti'den alınmıştır. Eti'nin çok ucuza anayasaya aykırı biçimde özelleştirilmesinin vahim sonuçlarının yıllar sonra devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin tüm madenlerinde gerekli tedbirlerin alınması, başka madencilerin ve ailelerinin canlarının yanmaması tek temennimiz” ifadesini kullandı.