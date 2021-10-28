CHP’li Özel’den Erdoğan’ın izlettiği videoya tepki: Yazıklar olsun!

AKP grup toplantısında izletilen videoda CHP liderine yönelik linç girişimi ve saldırı görüntülerine yer verilmesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerini zevk ile izlediler grup toplantısında, bu ne kadar kötü olduklarının kanıtıdır. Yazıklar olsun! Milletimize şikayet ediyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP grup toplantısında izletilen videoda CHP liderine yönelik linç girişimi ve saldırı görüntülerine yer verilmesine tepki gösterdi, “Bu Meclis’te gerekli çoğunluk sağlandığında Çubuk saldırısının faili olarak gösterilecek ve yargılanacaktır. Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerini zevk ile izlediler grup toplantısında, bu ne kadar kötü olduklarının kanıtıdır. Yazıklar olsun! Milletimize şikayet ediyoruz” dedi.

Özgür Özel’in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

* O gün olay anında çekilmiş videolar ve fotoğraflar da var. Taş ve sopalar belirli yerlere istiflenmiş bunlar jandarma kayıtlarında da yer alıyor.

* İnsanlar çatılara çıkmış ve önceden hazırlandığı belli olan demir sopaları birbirlerine uzatıyorlar.

* Jandarma dört bir köşeye dağılmış halde ve az sayıda. O görüntülerde Kemal beyin yerini birbirlerine gösteren organizatörler var.

YUMRUK ATAN MECZUBUN ELİNİ ÖPENLER VAR

* Ona yumruk atan meczubun elini öpen ve bunu paylaşanlar var. Bu eli öpenlerden hiçbiri ihraç edilmedi ve haklarında soruşturma açılmadı. O saldırıdan sonra Erdoğan bir kez bile geçmiş olsun dileklerini iletmedi.

* Akşener’e bunlar daha iyi günlerin dedi. Kendisi suçu ve suçluyu övmekte, yürümekte olan bir davaya müdahale etmektedir, geçmişteki olaylar için de artık itirafçıdır, suça teşvik etmektedir, azmettiricidir.

BUNLARI MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUZ

* Bu Meclis’te gerekli çoğunluk sağlandığında Çubuk saldırısının faili olarak gösterilecek ve yargılanacaktır. Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerini zevk ile izlediler grup toplantısında, bu ne kadar kötü olduklarının kanıtıdır.

* Yazıklar olsun! Milletimize şikayet ediyoruz. Bunlara oy vermiş AKP’li seçmenlerimize ve bu utançtan midesi bulanan herkese az kaldı diyoruz, bunları göndereceğiz diyoruz. Sandık gelecek ve siz bunları göndereceksiniz.

“DALGA MI GEÇİYORSUN?”

Ankara’da nöbet çıkışında geçirdiği kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa Şen’in ölümü üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamayı hatırlatan Özgür Özel Bakan Koca’ya sert sözlerle yüklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Ankara’da trafik kazasında yaşamını yitiren doktor Rümeysa Şen’li ilgili açıklama yaparken “Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir” diyerek, sağlık sistemiyle ilgili itirafta bulunmuştu

Özel Bakan Koca’nın bu sözlerine karşılık “Ya sen sağlık sendikasının başkanı mısın, sağlık bakanı mısın be adam, dalga mı geçiyorsun? Yap o zaman düzelt, elinden tutan mı var?” dedi.

İşte Özel’in o sözleri:

* Sağlık Bakanı şöyle söylemiş: ‘Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Biz değil 36 saat 24 saati çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Biyolojik kapasitemizi zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez.’

* Fahrettin Koca, sağlık alanında örgütlü bir sendikanın genel başkanı gibi konuşuyor, tebrik ederim. Bu muhalif duruş için tebrik ederim Fahrettin bey.

* ‘Bu süreler kabul edilemez, insani değildir. 36 saat nöbet mi olur’ Ya sen sağlık sendikasının başkanı mısın, sağlık bakanı mısın be adam, dalga mı geçiyorsun? Yap o zaman düzelt, elinden tutan mı var? Senden öncekinin elini mi tuttular ondan öncekinin elini mi?

“ŞİKAYET ETME MAKAMINDA DEĞİLSİN, YAP O ZAMAN KARDEŞİM”

Erdoğan 19 yıldır yönetiyor ülkenin geldiği durum bu ve dün utanmadan AK Partinin bazı temsilcileri utanmadan sıkılmadan 2 şey yaptılar. Bir, ’36 saat değil 24 saat nöbet tuttu’ dediler.

* Kardeşim 24 saat uyumadan çalışmış, trafik kazasında ölmüş, 36 saat değil 24 saat diyor sanki olabilirmiş gibi. Bazıları da 36 saat yok yalan atıyorsunuz diyor. Aynı saatlerde Fahrettin Koca bu saatler doğrudur dedi.

* Bakın utanç duyarak söylemekteyim. Rümeysa Berin Şen’in arkadaşları açıkladı. Rümeysa 2 Ekim’de 27 saat, 5 Ekim’de 36 saat, 9 Ekim’de 36 saat, 12 Ekim’de 36 saat çalışmış. Son nöbetinde de bütün gece bütün gün çalışmış diyoruz, bunu düzeltin diyoruz.

* Fahrettin Koca benden muhalif çıktı. Yap o zaman kardeşim yap, sen şikayet etme makamında değilsin.

‘BAZI KLİNİKLERDE ASİSTAN HEKİMLERİN 36 SAAT ÇALIŞTIĞI DURUMLAR OLDUĞU MAALESEF GERÇEKTİR’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada bazı asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını doğrulamış, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Dramatik olaylarda birtakım yanlış bilgilerin, kasıt bile söz konusu olmadan, doğru bilgilermiş gibi yayılması olağandır. Bir noktaya açıklık getirmek, konuyu ele almak istiyorum.

* Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır.

* Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır. Olay özelinde doğru bilgi budur. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz.

* Hemen belirtmek istiyorum ki biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Sağlık Bakanı olarak bu netlikte konuşmamın dayanağını açıklayacağım. Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin mustarip olduğu eski bir sorundur.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan 'linç görüntülerini' izleten Erdoğan'a tek cümlelik yanıt

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde 6 sanığın cezası değişmedi