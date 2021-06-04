CHP’li Özel’den ‘mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi’ çağrısı

CHP Edirne İl Teşkilatı ve milletvekilleri, Türkiye Tanıtım, Araştırma, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) Edirne Temsilciliği açılışına katıldı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, gündemdeki konulara ilişkin açılış öncesinde parti il binasında açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özgür Özel'in gündeminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği “Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi” konusu da vardı.

“AÇTIRMA KUTUYU, SÖYLETME KÖTÜYÜ NOKTASINA GETİRDİNİZ”

Özgür Özel, yaptığı konuşmada iddiaların üzerine gidilmesi ve araştırılması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

* Süleyman Soylu iddiaların üzerine gitmek ve araştırmak yerine gündemi bulandırmaya, gündemi ‘trollemeye' çalışmaktadır. Örneğin ortaya atttığı iddia bir siyasetçinin mafya liderinden ayda 10 bin dolar aldığı iddiasıdır. Bu iddiayı tartışmalar kendi üzerinden gitsin diye ortaya atmıştır. Ama biz CHP olarak bu soruyu Süleyman Soylu'ya her zeminde ve her dakika sormaya devam ediyoruz.

* Sayın genel başkanımız salı günü bu kez Meclis Başkanı'nı meseleye bir başka şekilde ustalıkla dahil ederek, onu harekete geçirmek üzere soruyu sordu. O dakikadan itibaren nasırına basılmış Mustafa Şentop, nihayet hareketlenmeye, konuşmaya başladı. Ağzından çıkan hadsiz, hakaretamiz, küçültücü ifadelerin hepsi Mustafa Şentop'un kendi seviyesini gösterir.

* Ancak o sırada ‘Bence de artık bu isim açıklanmalıdır' diyerek Süleyman Soylu'ya yapması gereken çağrıyı nihayet yapmıştır. Sonrasında da ‘Ben zaten bu konuda yazı yazmıştım, üslubunca sormuştum' demektedir. Eğer bunları yaptığında kamuoyuyla paylaşsaydı, çekinmeseydi, gerilmeseydi, salı günü ‘Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü' noktasına gelmezdi.

“AÇIKLAMA İŞİNİ PAZAR GÜNÜ YAYIMLANACAK BİR KASETE BIRAKMAYIN”

* Salı günü kendisinin nasırına basılınca nihayet bir şeyler söylemeye başlamıştır. Çağrımızı tekrar edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu 10 bin dolar rüşveti alan siyasetçiyi alan açıklama işini pazar günü yayımlanacak bir kasete bırakmayın. Bunu bugünden Süleyman Soylu'nun açıklaması, Meclis Başkanı'nın da Meclis'in üzerine atılmış bu iftiradan Meclis'i bir an önce arındırması gerekmektedir.

* Ayrıca Süleyman Soylu bu ismi savcıya söylüyorum diyor. Anayasamızın 106. maddesine göre bakanları görev yaptıkları süre ve o görevden sonrasındaki süreyle ilgili savcılar çağıramıyor.