CHP’li Özkoç: Erdoğan, yolsuzluk yapan bakanla ilgili tek kelime etmiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ortağı olduğu şirketten kendi bakanlığına dezenfektan satışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkoç, şöyle konuştu:

“PEKCAN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK MİLLETİN ARASINDA DOLAŞIYOR”

– “Allah'tan korkun ya. İlk önce devletin yetkili makamları, ‘böyle bir kişi var, bu kişi Emine Erdoğan'ın adını kullanarak üçkağıtçılık yapabilir dikkat edin' diyecek; sonra gideceksiniz o kişiyi Ticaret Bakanı yapacaksınız, sonra o kişi eşiyle birlikte bir şirket kuracak, sonra o kurduğu şirket, bakanlığa bir mal satacak, o mal başka yerde 100 TL iken birim fiyatı, 175 TL'ye satacak, sonra kendi ürünleriyle ilgili KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesini sağlayacak, sonra o makamda oturuyor, sonra o makamda oturan kişiyi bir kabine değişikliği adı altında sessizce değiştiriyorsunuz. Şimdi elini kolunu sallayarak milletin arasında dolaşıyor.”

“VATANDAŞA CEZA KESİYORSUNUZ, PEKCANLA İLGİLİ NE YAPTINIZ?”

– Siz yolda yürüyen vatandaşımızı bu salgın döneminde, yakalayıp 10 bin TL, 15 bin TL, 5 bin TL ceza kesiyorsunuz. Peki Ruhsar Pekcan denilen, daha önceden uyarılan, bakanlığa geldikten sonra yolsuzluk ve suç işleyen bu kişiyle ilgili AKP ve MHP dün genel kurulda ne yapmıştır? MHP hiç çıkıp konuşmamıştır. AKP ile ilgili verdiğimiz araştırma önergesine çıkıp konuşan AKP milletvekilleri, Filistin'le İsrail arasında yaşanan olayları anlatmışlardır.

“ERDOĞAN BU BAKANLA İLGİLİ TEK BİR KELİME ETMİYOR”

– Bu bakanın kaderi bir kişinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Esip gürleyen Recep Tayyip Erdoğan; yolsuzluk yaptığı, menfaat sağladığı ortaya çıkan bu bakanla ilgili tek bir kelime ediyor mu? Etmiyor. AKP ediyor mu? Etmiyor. MHP ediyor mu? Etmiyor. Eden, Cumhuriyet Halk Partisi.”