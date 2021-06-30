CHP’li Özkoç’tan Erdoğan’a çağrı: Bizim yüzümüze bakarak anlat

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz Cuma günü gerçekleştireceği Sakarya programını hatırlatan Özkoç, Erdoğan’a bir çağrıda bulundu.

Aynı gün 40'a yakın milletvekili ile Sakarya’ya gideceklerini ifade eden Özkoç “Oraya geldiğimiz zaman bize de bir anlatsın. Tank Palet'te kendi kendilerine birbirlerine bakarak değil, bizim yüzümüze bakarak, milletin yüzüne bakarak, gerçekleri bilen insanların yüzüne bakarak bunu bir anlatsın. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'la Arifiye'de yüzleşmeyi bekliyoruz” dedi.

İş insanı Ethem Sancak’ın ‘Ben tank üreteceğim, 18 ayda ilk tankı koyacağız’ sözlerini de hatırlatan Özkoç, “Ne oldu? 30 ay geçti üzerinden ne tank var ne bir şey var. Tank Palet Fabrikası'nın deposundaki ürünleri kullanarak ihalelerden milyarlar kazandı. Ethem Sancak için oradan kazandığı şey yeter mi? Şimdi de tankı yapamadı, ortadan kayboldu… 300 milyon doları cebe indirdi, milletin gözünün içine baka baka…” ifadelerini kullandı.

“PARA NASIL KAZANILIR ETHEM SANCAKTAN ÖĞRENECEKSİNİZ”

Özkoç konuşmasından satır başları:

* Ben bugünkü konuşmama başlarken asıl kimlere seslendiğimi de ifade ederek başlamak istiyorum. Çok zor şartlarda yaşayan asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız var ya, geçinemeyen esnafımız, çiftçimiz, alın teriyle para kazanan insanlarımız boşuna uğraşıyorsunuz.

* Para nasıl kazanılır? Ethem Sancak'tan öğreneceksiniz. Ethem Sancak gibi birisi Türkiye'de televizyonların karşısına çıkıp sizin gözünüzün içine baka baka, ‘Siz akıllı olun parayı öyle kazanın, benim gibi kazanın' dedi. Ama sadece Ethem Sancak mı? Ethem Sancak'a kim sahip çıktı bugün?

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'ya geliyormuş. Tasadüfe bakın ben de 40'a yakın milletvekili ile Sakarya'da olacağım. İnşallah orada karşılaşırız Tank Palet'te. Orada anlatacakmış Tank Palet'i Katar'a satmadıklarını. Bunu nasıl açıklayacak çok merak ediyorum.

* Buradan kendisine sesleniyorum; biz de 40'a yakın milletvekili ile geleceğiz oraya geldiğimiz zaman bize de bir anlatsın. Tank Palet'te kendi kendilerine birbirlerine bakarak değil, bizim yüzümüze bakarak, milletin yüzüne bakarak, gerçekleri bilen insanların yüzüne bakarak bunu bir anlatsın. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'la Arifiye'de yüzleşmeyi bekliyoruz”

“300 MİLYON DOLAR CEBİNE İNDİRDİ”

* Ya hiç mi yüzünüz kızar mıyor? Bu Ethem Sancak açık açık ifade etti ‘ben Cumhurbaşkanının yanına gittim beş kuruş param yoktu savunma sanayi ile de işim yoktu, ben TMSF’den BMC'yi 750 milyon liraya aldım' dedi.

* 751 milyon liraya aldığı şeyi daha sonra o günkü kur fiyatları üzerinden söylüyorum 360 milyon dolar oluyor, bunu Katarlılara hissesini 120 milyon dolara sattı. Yani 1 ayda hemen 120 milyon dolar parasını oradan geriye aldı. Çok akıllı adam çok!

* TMSF'den bedavaya alıyor ondan sonra Katarlılara satıyor. Sonra AKP Genel Başkanı'nın köylüsü Galip Öztürk, ona satıyor. Şimdi bu iki hisseden de yüzde 50'lik hissesini yani 180 milyon dolarlık payı kaça sattı biliyor musunuz? Çiftçiler, esnaf, köylüler, vatandaşlarımız, asgari ücretle çalışanlar tam 480 milyon liraya sattı. Buradan 300 milyon dolar cebine indirdi. 2 bin 500 liraya 2 bin 800 liraya çalışmaya devam. Kepenkleri kapatan esnaf, bu sıkıntılarla yaşamaya devam. Ektiği ürünün karşılığını alan insanlar çile çekmeye devam.

“ORTADA NE TANK VAR NE BİR ŞEY”

* Türkiye'de Ethem Sancaklar varken, onun arkasını kullanan koruyan Tayyip Erdoğanlar varken siz ne yaparsanız yapın oh be diyecek bir hayat yaşayamayacaksınız. Neden? Ethem Sancak, ‘ben üreteceğim’ dedi. Ve orada ’18 ayda ilk tankı koyacağız’ dedi. Ne oldu? 30 ay geçti üzerinden ne tank var ne bir şey var.

* Tank Palet Fabrikası'nın deposundaki ürünleri kullanarak ihalelerden milyarlar kazandı. Ethem Sancak için oradan kazandığı şey yeter mi? Şimdi de tankı yapamadı ortadan kayboldu Ethem Sancak.Şimdi kalktı ondan 300 milyon dolar kar elde etti, milletin gözünün içine baka baka, ‘akıllı olun siz de para kazanın' dedi.”

“YÜZDE 49,9’U KATAR'A AİT OLAN BİR YERİN KATARLILARA AİT OLMADIĞINI SÖYLEYECEK”

* Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Arifiye'ye gelecek bunu millete anlatacak yüzde 49,9 hissesi Katar'a ait olan bir yerin Katarlılara ait olmadığını söyleyecek. ‘Biz özelleştirmedik Tank Palet Fabrikasını’ diyecek. Peki bu millet buna inanacak mı gerçekten?

* Sen milletvekillerini getir bizim milletvekillerimiz Sakarya'da grup başkanvekillerini getir ben CHP'nin grup başkanvekili olarak Sakarya'dayım. Eğer gerçekten biraz dürüstlükten, biraz inançtan yana millete yalan söylememekten yana ufacık bir cesaret varsa orada yüz yüze gelelim.

* AKP'nin Genel Başkanı'na sesleniyorum, Arifiye'de halktan uzak, Cuma Namazını kıldıktan sonra Arifiye'de fabrikanın içinde gerçekleri saptırarak milleti kandırmaya gitme gerçekleri bizimle konuş yüz yüze konuş.

* Halkına anlatırken orada ona cevap verecek kişileri de bulundur. Şimdi bir başka şirket aldı ama Katar gitti mi? Katar gitmedi. Katar orada olmaya devam ediyor.

* Peki Ethem Sancak nerede? Ethem Sancak orada yok. Milletin 300 milyon doları nerede? Milletin 300 milyon doları Ethem Sancak'ın cebinde. O paralar nereye gidiyor basın bir araştırsın gerçekten bir kişinin cebine mi gidiyor, yoksa paylaşılıyor mu?”