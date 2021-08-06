CHP’li Öztrak: 5 milyon Suriyeli üstüne Afgan göçmen yükünü bu millet kaldıramaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'ye kaçak yollarla giren yüzlerce Afgan göçmenlere yönelik konuştu. ,"TBMM derhal toplanmalıdır" çağrısı yapan Öztrak, "Sınır bir devletin namusudur. Ama bakın artık İstanbul’da, askeri üniformalı Afganlar görülmeye başlandı. Bu nasıl olabilir? Türkiye’de gayrı resmi rakamlarla 5 milyon Suriyeli var. Bir de bunun üstüne Afgan göçmen yükünü bu millet kaldıramaz" diye konuştu.

SOZCU.COM.TR

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak şunları söyledi:

“YANGIN İÇİN YARDIM İSTEMEK, NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?”

* Yangınlar hala kontrol altına alınabilmiş değil. Sebebi ise çok açık… Aklını ve şuurunu kaybetmiş, beceriksiz, liyakatsiz bir hükümet elinde, tarihimizin en büyük yönetim krizini yaşıyoruz. Ülke yangın yeri, ormanlarımız yok oluyor. Halkımız infial halinde. Erdoğan şahsım hükümeti sözde itibarının peşinde… ‘Türkiye'ye Yardım Edin!' diyen herkesi, suçlu ilan ediyorlar. Trolleriyle insanlarımızı ve muhalefeti hedef gösteriyorlar. Edep, aklın suretidir.

* Yangında yardım çığlığı atana soruşturma açacak kadar, edepten, akıldan, vicdandan yoksunlar. Yangın için yardım istemek, ne zamandan beri suç oldu? Yangınla mücadele etmesi gerekenler, belediyelerimizle, muhalefetle, basınla, vatandaşla mücadele ediyorlar. Belediye başkanlarımıza, doğru dürüst bilgi vermiyorlar. Güya koordinasyon toplantısı yapıyorlar. Ama başkanlarımızı çağırmıyorlar. Erdoğan ise her zaman yaptığını yapıyor.

* Belediyeleri, Türk Hava Kurumu'nu suçluyor, sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyor. Önce Bakanları, ardındanda Erdoğan, yangınlar sanki şehirlerde başlamış da, ormanlara oradan sıçramış gibi bir algı yaratmak için kıvranıyorlar. Beyler geçin bunları, yangın şehirlerde değil, ormanlarda başladı. 6831 Sayılı Orman Kanunu'na göre de, orman yangınlarını önleme ve söndürme görevi, Saray'a bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nde… Yani sorumluluk; Tarım ve Orman Bakanında… Ve elbette bu kifayetsiz Bakanı oraya atayan Erdoğan'da. Ama iş ne zaman sorumluluk üstlenmeye gelse, Beyefendi ‘Erdoğan kaçar!' diyor. Ortadan yok oluyor.

“AFGAN GÖÇMEN YÜKÜNÜ BU MİLLET KALDIRAMAZ”

* Türkiye bir yanda yangınlarla boğuşurken, bir yanda da organize bir işgalle karşı karşıya… Genç, erkek, yüzbinlerce Afgan akın akın, elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyor. Bunlar öyle yürüyerek gelmiyor. İran'dan araçlarla Türkiye sınırına getiriliyor. Oradan da kalabalıklar halinde, içeri akın ediyorlar. ABD'nin Afganları planlı bir şekilde, Türkiye'ye yönlendirdiği çeşitli kaynaklardan anlaşılıyor. ABD, bu gelenlerin içinden istediklerini seçip alacak. Beğenmedikleri ise Türkiye'de kalacakmış.

* ABD'de Türkiye'yi bir elek gibi kullanma niyetinde. ABD bu işi bizden habersiz yaptıysa, bu çok büyük bir cüret… Ama bunun Türkiye'den izinsiz, habersiz yapılması pek mümkün değil. Anlaşılıyor ki, Erdoğan, iki konuda Biden yönetimi ile el sıkışmış. İlki, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nın, Mehmetçik tarafından korunması. ikincisiyse, Afganistan'dan gelenlere Türkiye kapılarının açılması… Erdoğan'ın ABD ile yaptığı gizli bir anlaşma varsa, bu derhal kamuoyuna açıklanmalıdır.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Uluslararası anlaşmalar Meclis'ten gizli saklı yapılamaz. Genel Başkanımızın çok net şekilde açıkladığı gibi, Erdoğan'la yapılan anlaşmalar, ancak Erdoğan'ı bağlar, Türkiye'yi bağlamaz. Sınır bir devletin namusudur. Ama bakın artık İstanbul'da, askeri üniformalı Afganlar görülmeye başlandı. Bu nasıl olabilir? Türkiye'de gayrı resmi rakamlarla 5 milyon Suriyeli var. Bir de bunun üstüne Afgan göçmen yükünü, bu millet kaldıramaz.

“MEVCUT SİSTEMDE BAKANLAR İSTİFA EDEMİYOR, BAKANIN İRADESİ YOK HÜKMÜNDE”

* Biliyorsunuz mevcut sistemde bakanlar istifa edemiyor. Çünkü istifa, tek taraflı bir irade beyanı. Ama bu ucube sistemde atanmış bakanın iradesi yok hükmünde. Tek irade onu oraya atayan Erdoğan'da… O da lütfederse ancak affediyor. Şimdi tam da okullar açılacakken, AK Parti iktidarlarının 8. Milli Eğitim Bakanı atandı. Veliler için önemli belirsizlikler yaratıldı. Her gelen bakan, eğitim sistemimizi daha da perişan etti. Eğitimin milli niteliği tamamen kayboldu.

* Çocuklarımıza ideolojik format atmak için, Erdoğan olmayacak işlere imza attı. Bu nedenle özellikle son 10 yılda, eğitim sisteminden duyulan memnuniyet de yere çakıldı. Giden Bakan başarılı değildi. Olması da imkânsızdı. Söylemiştik; ‘Bu ucube sistem adam öğütmek üzerine kurulu…' Bu sistemde ‘Kurt Kanunu' geçerli… Zayıflayan bakanı, altındaki yardımcıları hemen yiyor. Şimdi yeni atanan bakan da, Bu sistemde bir şey yapamayacak. Çünkü Erdoğan Şahsım Hükümeti; Çocuklarımıza ideolojik prangalardan kurtulmuş, çağdaş bir eğitim veremez. Ataması yapılmayan öğretmen sorununu çözemez. Sandık gelecek. millet tüm bu pespayeliğe sandıkta son verecek.