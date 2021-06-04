CHP’li Öztrak: Ya Meclis Başkanı ya da İçişleri Bakanı istifa edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ‘Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi’nin açıklanmasının suç örgütü liderine bırakılmasının bir rezalet olduğunu ifade ederek, ya Meclis Başkanı ya da İçişleri Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

“EVİN İÇİNDEKİ KAVGADA KULLANMAK ÜZERE SÜMEN ALTINA ATTI”

Öztrak, basın toplantısında bu konuda şunları söyledi:

* Demokrasilerde raconu millet keser, Erdoğan bunu unutmuş. Şu rezalete bakın, herkes soluğunu kesmiş, suç örgütü elebaşı 10 bin dolar maaşa bağladığı siyasetçiyi açıklayacak diye pazar günü saat 7.30'u bekliyor.

* Aslında bir siyasetçinin mafyadan 10 bin dolar alan maaş aldığını ilk İçişleri Bakanı açıkladı. Ama kimin bu maaşı aldığını açıklamadı. Görevini yapmadı. Bu ismi savcılara bildirmeyerek ceza kanununa göre suç işledi.

* İçişleri Bakanı, evin içindeki kavgada kullanılmak üzere bu ismi sümen altına attı. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan da kendi atadığı İçişleri Bakanı'nı yanına çağırıp, ‘Kimdir bu mafyadan maaş alan siyasetçi?’ diye sormadı.

“TBMM BAŞKANI, ATAMA BAKAN TARAFINDAN KÂLE ALINMAMIŞ”

* Meclis Başkanı, milletvekillerini töhmet altında bırakan bu bakanı çağırıp, ‘Bu siyasetçi kim?' diye anlaşılan sormuş. Bunu yazılı ve sözlü de ilettiğini ifade ediyor. Ama ardından cevap alamadığını da ikrar ediyor.

* Belli ki millet iradesinin tecelligahı TBMM Başkanı, atama bakan tarafından kâle dahi alınmamış. Meclis Başkanı da ana muhalefet partisi genel başkanına celallenerek bu rezaletin üstünü örtmeye çalışmış.

“YA MECLİS BAŞKANI YA BAKAN İSTİFA EDECEK”

* Meclis Başkanı, meclisin itibarını korumak zorundadır. Yapılacak iş bellidir. Ya Meclis Başkanı'na cevap vermeyen atama bakan istifa edecek, ya da atama bakanın cevap vermediği Meclis Başkanı istifa edecektir.

* Sonunda görev, kavgalı evin mensubu suç örgütünün elebaşına düştü. Kavgalı ittifakın bu ülkeyi ne hale getirdiğine bakın. Milletimiz rüşvet alan siyasetçinin kim olduğunu suç örgütü elebaşından öğrenmek için bekliyor. Olur mu öyle şey?