CHP’li Öztunç, yandaş müteahhitlere seslendi: Dikkat etsinler, iktidar değişiyor, bunların hesabı sorulur

Lübnanlı maden şirketi Meyra’nın Yenişehir’in Kirazlıyayla Köyü arazisinde yapmakta olduğu Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajına karşı çıkan köylüler Dünya Çevre Günü’nde bir kez daha adalet diye haykırdı.

Dünya Çevre Günü’nde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ali Öztunç, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda çevreci Kirazlıyayla’ya giderek köylülere destek verdi.

“HALK BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR”

Köy meydanında basın açıklaması yapan Yenişehir Çevre Platformu üyesi Şafak Şenel Erdem, “Kirazlıyayla’da Meyra Madenciliğin yapmak istediği ‘Kurşun, Bakır, Çinko flotasyon tesisi ve atık barajı projesine karşı 2019 Eylül ayından itibaren Yenişehir Çevre Platformu olarak Kirazlıyayla, Yenişehir halkı ve Kirazlıyayla Derneği ile beraber büyük bir mücadele yürütmekteyiz. Bu yolda yalnız değiliz. Öncelikle Bursa milletvekillerimiz, siyasi partiler, meslek odaları, akademik odalar, sivil toplum kurumları, çevre örgütleri ve yaşam savunucuları bizimle birlikte” ifadelerini kullandı.

“HAYATLAR CEHENNEME DÖNDÜ”

“Kirazlıyayla’da firma faaliyete başlamadan, daha inşaat aşamasında iken cehenneme dönen hayatların en yakın şahidi ve mağduruyuz” diyen Şafak Şenel Erdem, şöyle konuştu:

* Tarım alanları, köyler, ormanlar, göletler, dereler, tepeler, hayvanlar, insanlar, anılar, çocuk kahkahaları, kuş cıvıltıları, ümitlerle dolu 345 hektar bu alan ihale ile bir firmaya satıldı.

* Bu zulme karşı çıktıklarında ise gözaltına alındılar iftiralara zorbalıklara uğradılar. 60 70 yaşında ki bu kadınlar hayatlarında ilk kez hakim karşısına çıktılar.

* Savunmaları şuydu ; ‘Köyümü korudum. Suç mu?’ Bu konudaki talebimiz; Köyün tam ortasına kurulan ve Yenişehir ovasını tehdit eden bu projenin durdurulmasıdır. Talep ettikleri izinlerin, ruhsatların verilmemesidir. Yerleşim yerinin dibinde atık barajı olmaz.

“KAMU GÖREVLİLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başka projelerde yerleşim yerine 400 metre mesafede atık barajına izin vermezken Kirazlıyayla’da buna nasıl izin verdi?” diye soran Erdem, şöyle konuştu:

* Düz yolda toprak altından elektrik hattını taşıyamayan, inşaat alanını güvenlik altına alamayan, dere yataklarını betonla dolduran, çalışan işçilerin güvenliğini sağlayamayan, iş makinelerini emniyetli olarak kullanmaktan aciz firma heyelan bölgesinde Atık barajı yapıp tonlarca kimyasalı on yıllarca muhafaza edecekmiş öyle mi? Çok geç olmadan, felaket olmadan kamu görevlilerini göreve çağırıyoruz.

“İNSANLARIMIZI KAYBETTİK”

Kirazlıyaylalılara destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Doğa ile oynayının başına türlü işler geliyor. Tıpkı Giresun İkizdere’de olduğu gibi. İkizdere’de dere yataklarını doldurdular. Üzerine de ev yaptılar. Bir yağmur yağdı sel oldu. Sel suyu dere yatağını buldu. Su aktı yatağını buldu, evleri aldı götürdü. İnsanlarımız rahmetli oldu” dedi.

“GÖZÜ VAR GÖRMEZ, KULAĞI VAR DUYMAZ”

“Bugün Kirazlıyayla’da aynı şey var” diyen Ali Öztunç şunları söyledi;

* Böylesine bir güzellik katledilir mi. Vicdan ya. Kirazlıyaylalılar diyor ki; ‘Herkes bizi duydu Cumhurbaşkanı duymadı’ evet gözü var görmez. Kulağı var duymaz. Dili var lal olmuş. Baba ocağı İkizdere’ye neler yaptı. Buraya neler yapmaz.

* Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum; 5 Haziran Çevre Günü’ nde özellikle Kirazlıyayla’ya gelmek isterdim. Burayı gündeme taşıyıp, Türkiye’nin gündemine getirmek boynumuzun borcu.

* Başından beri CHP Bursa milletvekillerimiz bu köye gidip geldiler. Üstelik bu köyden bize oy yok. Ama biz oy diye bakmıyoruz. AKP’nin kalesi değil mi burası. Ama biz öyle bakmıyoruz. Ağaç diye, yeşil diye bakıyoruz. Onlar doların yeşili diyor.

“ÇEVREYİ SATIYOR YEŞİLİ ALIYOR”

Ali Öztunç, “Sayın Cumhurbaşkanı bugün açıklama yapmış. ‘Çevre ve yeşil bizim işimiz’ demiş. Doğru söylüyor. Çevre ve yeşil AKP’nin işi. Çünkü, çevreyi satıyor yeşili alıyor. Dolar yeşil ya. Bunların işi satmak. Türkiye’nin dört bir yanında anlatıyoruz. Anlatmayada devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“5’Lİ ÇETENDEN BİRİNİN İSMİ GEÇİYOR”

Cumhurbaşkanı’na çağrı yapan Ali Öztunç, “Bak; İkizdere’de 5′ li çetenden birinin ismi geçiyor. Mehmet Cengiz. Doymak bilmiyor. Bak; Kirazlıyayla’da da sana yakın birinin ismi geçiyor. Damadın falan olabilir dikkat et. Bıktık yahu. 5’li çeteden, damatlardan, şunlardan, bunlardan. Memleketin başına bela oldunuz be” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR DEĞİŞİYOR, BUNUN HESABI SORULUR”

Yandaş müteahhitlere de seslenen Ali Öztunç, “Yüreklilikle söylüyorum; dikkat etsinler. İktidar değişiyor. Bunların hesabı sorulur. Sormak da boynumuzun borcu artık. Kirazlıyayla direnişini destekliyoruz. Dünya alem duysun. Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde çekitğiniz sıkıntılara son vereceğiz. Bu zulmü yapanlar kimse, analar merak etmeyin hepsinin cezasını vereceğiz. Hiç merak etmeyin” dedi.

“TÜRK MİLLETİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR”

Türk milletinin erken seçim istediğine vurgu yapan Ali Öztunç, “Birkaç kişi hariç. 5’li çete istemiyor. Mafya ile ilişkisi olanlar istemiyor. Sarayda koltuğunu kaybedeceğini bilen beyefendi istemiyor. Ama milletle inatlaşılmaz. O inatlaşıyor. Milletle kim inatlaşırsa bedelini sandıkta öder. İnşallah Kirazlıyayla’da seçim sandığı geldiğinde gereken ceza verilecektir diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

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