CHP’li Tekin: Erteleme yetmez, 3 ay ücret alınmasın

11 Ağustos’ta sel felaketi yaşayan Kastamonu, Sinop ve Bartın’da elektrik faturaları ağustos, eylül ve ekim aylarında alınmayacak ve 3 ay ertelenecek. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kararnameyi eleştirdi ve fatura erteleme yerine alınmamasını istedi. Tekin, “AKP iktidarı yaşanan sel felaketinin ağır bilançosunu yine halka ödetmeye çalışıyor” dedi.

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay boyunca ertelenecek. Elektrik dağıtım şirketleri ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin faturaları tahsil etmeyecek. Kamu kurumlarının elektrik faturaları kapsam dışında tutuldu. Ertelenen faturaların bedeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

FATURA GÖNDERİLMESİN, 1 YIL VERGİ ALINMASIN….

Erteleme kararına tepki gösteren CHP'li Gürsel Tekin, “Felaketten sonra bölgeye giden iktidar yetkilileri ‘yaraları en kısa sürede saracağız' demişlerdi. Anlaşılıyor ki, ‘yaraları saracaklarına yine ertelediler” diyerek tepkisini ortaya koydu. Tekin, şunları söyledi:

“Afetler sonrasında yardım kampanyalarına verilen ‘Güçlü Türkiye' söylemi unutulmuş olacak ki vakit kaybedilmeden IBAN numarası verilmişti. Günün sonunda ise hiçbir şeyin değişmeyeceği ortaya çıktı. Afetzedelerin faturaları iptal edileceğine yine ertelenmiş oldu. İktidarın kayıtsızlığı, beceriksizliği ve ilgisizliği çok kısa bir süre içinde tüm kamuoyunun gözü önünde ortaya çıktı ve kanıtlandı. Evini sel götürmüş kişiye, ödeme koşulları dahi düşünülmeden halen fatura ücreti talep edilmesi kabul edilemez. En az üç ay fedakârlık şirketlerin kârından fedakârlıktır. Bu koşullarda özel sektör hala gelir peşinde koşma yerine gelirsiz kalan yurttaşın yanında olmalıdır. İktidar bu konuda gerekeni yapmalıdır. Yapılması gereken, vatandaşa 3 ay elektrik faturası gönderilmemesi, 3 ayın sonunda da faturalardaki vergilerin bir yıl süre ile tamamen kaldırılmasıdır.”