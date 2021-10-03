CHP’li Torun, Fenerbahçe’den özür diledi

Fenerbahçe paylaşımıyla tartışmalara neden olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun, yayımladığı özür mesajında, "Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'nden özür dilerim. Şahsıma, aileme ve yanımda duran herkese cinsiyetçi yaklaşım içinde olan, tehditler ve hakaretler eden, linçle kişileri sindirmeye çalışan, Fenerbahçe'yi temsil etmediğine inandığım kişileri ayırmak kaydıyla incinen herkes için de üzüntülerimi bildiririm" dedi.

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun, tartışmalara neden olan ‘Fenerbahçe' paylaşımı ardından özür mesajı yayımladı.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Tuba Torun, şunları söyledi;

*Kent yaşamına dair yazdığım şahsi düşüncelerimin bu noktalara kadar gelmiş olmasına ve Fenerbahçe camiasını incitmiş olmasına üzüldüm.

*Yaptığım açıklamada “Fenerbahçe taraftarı olduğu düşünülen” demem gerekirken “Fenerbahçe” yazmış olmamdan dolayı, Kulübün kurumsal kimliğini hedef almış gibi göründüm. İyi bir futbol izleyicisi olmadığım için olsa gerek bu farkı çözümleyememiş olmalıyım.

*Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim. Şahsıma, aileme ve yanımda duran herkese cinsiyetçi yaklaşım içinde olan, tehditler ve hakaretler eden, linçle kişileri sindirmeye çalışan, Fenerbahçe’yi temsil etmediğine inandığım kişileri ayırmak kaydıyla incinen herkes için de üzüntülerimi bildiririm.

STADYUM PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

CHP’li Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehrin ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite” ifadelerini kullanmıştı.

“YÜZLERCE TEHDİT ALDIM”

Paylaşımı sonrası gelen tepkiler üzerine Torun, “Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım. Evim stadın yanı. Kaç kere riskli hak mücadelesine girdim kılım kıpırdamadı. Hayatımda ilk kez evden çıkarken tedirginim…” demişti. Torun, daha sonra bu paylaşımlarını sildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Torun'un açıklamasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, “Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi” şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş;

*Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan ‘hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir' açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır.

*Sn. Torun'un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz.