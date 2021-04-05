CHP’li vekilden Şentop’a sert tepki: Sen kimsin, senin haddin ne?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tele1’de emekli amirallerin, son dönemde gündeme gelen tekkeli amiral ve Montrö'nün tartışmaya açılması hakkında yayımladığı bildiriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Montrö ile ilgili tartışmaların TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ifadeleriyle başladığını hatırlatan Başarır, Şentop’u sert ifadelerle eleştirdi.

“SENİN HADDİN NE SAYIN ŞENTOP?”

Başarır, şöyle konuştu:

* Montrö, Kurtuluş Savaşı’nın tacıdır, tacı! Onu taçlandıran uluslararası bir zafer anlaşmasıdır. Sen kimsin, senin haddin ne Sayın Mustafa Şentop? Montrö’yü bir imzayla Cumhurbaşkanı lağvedebilir diyorsun.

* Ben seni konuşmak zorundayım. Sen yüz binlerce, milyonlarca şehide saygısızlık yapmışsın. Sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarının, kurtuluş mücadelesi veren kadınımın, çiftçimin, insanımın, şehitlerimin anısına gölge düşürmüşsün. Ben seni tartışırım.

*Ben bunu siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Önce bunun hesabını ver. Hiç haddin değil. Meclisin açıldığı günden bu güne kadar en tartışılan, en kabul görmeyen, bu koltuğu hak etmeyen kişi Mustafa Şentop’tur.

* Ben Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olarak Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarından utanç duyuyorum. Vahimdir. 103 emekli askerin yapmış olduğu açıklamadan daha vahimdir. Lütfen birileri çıksın, Cumhurbaşkanı, bakanlar, Yaşar Güler çıksın, yanlış yaptın desin.

“BANA İFTİRA ATANLAR AÇIKLAMA YAPAMIYOR”

Aylar önce üzerine atılan bir iftira sonucu genelkurmay başkanının açıklama yaptığını hatırlatan Başarır, “’Montrö Boğazlar Sözleşmesi bir imza ile kaldırılabilir’ diyebilenler hakkında açıklama yapamıyor! Ancak bugün AKP iktidarı amiralleri siyaset yapmakla suçluyor” diye tepki gösterdi.

“MUHTIRA OLARAK GÖRMÜYORUM”

Yayımlanan bildiriye ilişkin Başarır, “Ben bunu muhtıra olarak görmüyorum, görmek istemem” dedi ve şöyle devam etti:

* Demokrasiye çocukluğumdan, doğduğu günden beri inanan birisiyim. Bir duyarlılık, hassasiyet göstermişlerdir. Ben darbe mantığıyla, muhtıra mantığıyla asla yaklaştıklarını düşünmüyorum. Düşünürlerse zaten karşılarında bizi bulurlar.