CHP’li vekiller vatandaşa bir dokundu, bin ah işitti: Geçinemiyoruz!

Aydın'da ilçe ziyaretlerini sürdüren CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'la birlikte Koçarlı pazarını ziyaret etti. Pazarda konuştukları vatandaşlar ortak kelimeyi kullandı; “Geçinemiyoruz”

“BİR GÜN ÇAPAYA GELSİNLER”

Koçarlı pazarında kendi ürettikleri ürünleri satan bir kadın çiftçi, iktidar milletvekillerine seslenerek, “Onlar da 1 sene çalışsınlar, 1 ay maaş alsınlar. Bir gün benimle çapaya gelsinler, yaşadıklarımı yaşasınlar, senin aldığın para yeterli derlerse söz veriyorum ürettiğim malı pazarda dağıtacağım” dedi. Bir başka çiftçi ise geçen yıl 90 liraya aldığı gübrenin bu yıl yüzde 100 artarak, 180 lira olduğunu, ürettikleri ürünlerin fiyatların ise aynı kaldığını söyledi.

“BEN NASIL GEÇİNECEĞİM”

Pazarda her şeyin pahalı olduğunu belirten emekli bir vatandaş, “Emekli maaşım yetmiyor. Kira, elektrik, su parasından sonra bana 200 lira kalıyor. Ben nasıl geçineceğim” diye dert yanarken, bir başka vatandaş ise sosyal güvencesi olmadığı ve 65 yaş üstü olduğu için aldığı 780 lirayla geçinemediği için pazarda çalıştığını söyledi. Vatandaşların yakınmalarını dinleyen, çiftçinin günden güne yoksullaştığına, üreticiye gerekli desteklerin verilmediğine dikkat çeken Tezcan, “Çiftçimiz tarlada çalışıp üretiyor, pazara getirip satıyor. Alın teriyle çalışıyor, çalışmaktan şikayetçi değil, bana engel olmayın yeter diyor” dedi.