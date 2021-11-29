CHP’li Veli Ağbaba: İl müdürlüğü uyuşturucu lojistik merkezi olmuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hapın yakalanmasıyla ilgili 1 aya yakın süredir her hangi bir işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Ağbaba, “Skandalın ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen kurumdan başta müdür olmak üzere 1 kişinin bile ceza almaması AKP’nin ve bakanın bu konuyu kapatmak istediğinin göstergesidir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde makam şoförü olarak çalışan F.D.'nin kurum binasına 5 bin adet uyuşturucu sentetik hap sakladığı, devletin resmi aracıyla bu uyuşturucuların dağıtımını yaptığını açıklamıştı.

Olayın ardından makam şoförü olarak çalışan F.D. iş akdi fesih edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ağbaba, olayla ilgili Sosyal Hizmetler İl Müdürü hakkında işlem yapılmadığını ve olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

BİR DEĞİL ÜÇ ZULA VARMIŞ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Narkotik ekipleri tarafından ilk kez bir kamu kurumuna uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Ağbaba, şunları söyledi:

– AKP iktidarları döneminde kamuda her gün yeni bir skandal, yeni bir kokuşmuşluk ile karşılaşıyoruz. Yeni yeni ortaya çıkıyor ki Malatya'daki devlet dairesinde 1 değil 3 zula birden varmış. Makam şoförü riski dağıtmak için her ihtimale karşı uyuşturucu hapları 3'e bölerek kurumda saklamış, dağıtıma çıkacağı zaman kurum aracı ile satışa çıkmış. Sayın Bakan daha önce yaptığımız basın açıklamasının ardından trollük yapıp bizlere laf yetiştirmeyle çalışmıştı.

– Aradan 1 ay geçti. Halen konuyla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmış değil. ‘Uyuşturucu satan personel tutuklandı' demişler. Peki o kişinin bu kadar rahat hareket etmesine sebep olanlar, yaptıklarına göz yumanlar ne olacak? Ensar Vakfı Yurdunda 45 Erkek öğrenciye tecavüz edildiğinde dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı “Bir kereden bir şey olmaz” demişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ise “Bir İl Müdürlüğünde olmuş, bir şey olmaz” diyor galiba.

SİYASİLERİN BASKI YAPTIKLARI DOĞRU MU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Sosyal Hizmetler İl Müdürüyle ilgili bir tasarrufta bulunmadığına dikkat çeken Ağbaba şunları sordu;

– Müdürün makam/özel şoförü tutuklanmadan önce bazı personellerin şoförünün uyuşturucu dağıtımı yaptığı yönündeki şüphelerini müdüre aktarmalarına ve uyarmalarına rağmen müdürün olayı kapattığı iddia ediliyor. Sayın bakan neden halen müdür ile ilgili bir tasarrufta bulunulmuyor? Müdüre bazı siyasilerin kalkan olduğu, görevden alınmaması için baskı yaptıkları iddiaları doğru mu?

– Bakanlığınıza ait, devletin resmi arabası 1 hafta ortadan yok olmuş. Bu 1 haftada araba neredeydi? Makam şoförü makam arabasıyla 1 hafta boyunca kaybolduğunda ‘nereye gittin diye soran olmadı mı? Olmadıysa Malatya İl Müdürlüğü, her isteyenin her istediğini yaptığı bir yer midir? Eylül ayında kurum binasında uyuşturucu dağıtıcısı kişi ile beraberindeki torbacının kurum arabasına binip kurumdan ayrıldığı ve akşama doğru geri döndükleri, devletin resmi aracının sadece şoförün değil başka uyuşturucu satıcılarının da kullanımına açıldığı iddiaları hakkında ne tür bir işlem yaptınız?

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