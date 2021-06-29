CHP’li Yalım: Ambargo nedeniyle nakliyeciler iki haftadır sınır kapısında bekliyor

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin iki haftadır Kazakistan'a girebilmek için Hopa'daki Sarp Sınır Kapısında beklediğini belirtti.

TIR sürücülerinin isyan ettiğini söyleyen Yalım; “Kazakistan sınırı Türk ihracatçısına adeta duvar oldu. Kazakistan'ın Orta Asya'ya yapılan ihracat taşımalarına geçiş belgesi vermemesi nedeniyle yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatımız yapılamıyor. Türk ihracatına darbe vuran, Kazakistan geçiş belgeleri dozvolanın verilmemesi yüzünden beklemektedirler” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU KADAR ACİZ MİYİZ?”

SÖZCÜ'ye konuşan Yalım, şu ifadeleri kullandı:

* TIR şoförlerimiz isyan edecek vaziyete geldi. Kazakistan’ın ülkemize uyguladığı ambargo nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 haftadan fazla süredir sırtında 250 bin dolarlık yükle Sarp Sınır Kapısında geçiş belgesi bekliyor. Biz bu kadar aciz miyiz?

* Türkiye Cumhuriyeti devletine vergi veren, haraçla iş yapan Kazakistan’da nakliyecilerimiz nasıl oluyor da geçiş belgesi alamayacak kadar aciz duruma düşüyor. Yabancı ülkelere ait plakalı araçlar Türkiye sınırları içerinde hiç bir kısıtlamaya maruz kalmadan rahatça geçerken, Türkiye Cumhuriyeti devletinin plakasını taşıyan TIR’larımız nasıl oluyor da aynı rahatlıkta geçiş yapamıyor?

* TR plakasına sahip, aracında Türk bayrağı taşıyan bir yurttaşımız Orta Asya devletler birliğinde bayrağını dalgalandıramıyorsa, o yurttaşımız bu ülkenin vatandaşı olmaktan utanır duruma gelmiştir.

“İŞ İYİCE ÇIKMAZA GİRİYOR”

TIR şoförlerinin işin içinden çıkamaz hale geldiklerini söyleyen Yalım, şöyle konuştu:

* Öyle durumdayız ki işin içinden çıkılmaz hale geldi. Bir çıkmazdayız. İnsanlar artık kendilerine zarar verecek duruma geldi. Geçiş belgelerindeki yaşatılan eşitsizlikler nedeniyle, herkes bir umut bir yerden çözüm bekliyor. Lakin iş iyice çıkmaza giriyor.

* Devletin bütün kurumları bu sorunu biliyor ve haberdarlar. Ulaştırma, Ticaret ve Gümrük Bakanı başta olmak üzere tüm yetkilileri bir an önce bu sorunu çözmeye çağırıyoruz.