CHP’nin eski ilçe yöneticisine ‘cinsel saldırı’dan 15 yıl hapis

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Müşteki Z.Y.nin avukatı önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

MÜŞTEKİ KÖTÜ NİYETLİ

Sanık avukatı Gazi Has yazılı beyanda bulunarak, müşteki Z.Y.nin beyanlarının çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı, “Müşteki kötü niyetlidir ve yalan söylemektedir. Olaya ilişkin somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ederim” şeklinde konuştu.

BANA İFTİRA ATTIĞINI GÖSTERİYOR

Son sözü sorulan sanık U.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek “Katılan beyanları çelişkilidir. Müşteki ile biz tesadüfen karşılaştık. Kafeden çıktığımızdan on dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi bana sarıldığı gözüküyor. Yine dışarı çıktığımızda da kimseye bir şey söylemiyor, yanımdan ayrılmıyor. Tüm bunlar bana iftira attığını göstermektedir. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık U.K.yi “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak, olumlu kanaat elde edinilmediğinden cezada indirim de yapmadı. (DHA)