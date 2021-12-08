Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi; “Hangi faize karşısınız, Tarım Kredi yüzde 71 faiz uyguladı haberiniz var mı?”

Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcunu ödeyemediği için cezaevine atılan Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya’nın eşi Hatice Kaya bir video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Kaya, “Cumhurbaşkanım hangi faize karşısınız. Tarım Kredi Kooperatifi yüzde 71 faiz uyguladı haberiniz var mı? 5 yılda ödediğim traktörü elimden aldı” diye seslendi.

Selami AYDIN

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Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlı Köyü’nde Tarım Kredi Kooperatifine olan borcunu ödeyemediği için Ankara'da gözaltına alınan ve ‘tazyik cezası' uygulaması ile hapse atılan çiftçi İbrahim Kaya'nın eşi Hatice Kaya bir video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. El konulan traktörünün ve ekemediği tarlasının önünde konuşan Kaya önce kendini tanıttı ardından Erdoğan'ın faize karşı olduğu yönündeki sözlerini hatırlatarak kendilerine uygulanan temerrüt faizlerini hatırlattı.

“SİZ HANGİ FAİZE KARŞISINIZ?”



Videoda Erdoğan'a ‘Siz hangi faize karşısınız?' diye soran Kaya; “Ben üç çocuk annesi bir çiftçiyim. Cumhurbaşkanım siz hangi faize karşısınız? Ben bu traktörü 2015 yılında Ziraat Bankası'ndan yüzde 0,5 faizle aldım. Siz saksıda toprak varsa onu de ekin dediniz. Tarım Kredi Kooperatifi’nden gübre, mazot ve tohum aldık. Tarlalara fasulye ektik. Mahsulü don vurdu. Mahsul para etmedi. Tarım Kredi’ye ödeyemediğimiz borca yüzde 71 faiz uygulandı. Şimdi 5 yılda borcunu ödediğim traktörü Tarım Kredi elimden aldı. Tarım Kredi yüzde 71 faiz uyguluyor haberiniz var mı? Haberiniz yoksa olsun. Bugün Tarım Kredi Kooperatifine 118 bin çiftçinin yüksek faize maruz bırakılıp avukatlarının kıskacında haberiniz var mı? Haberiniz yoksa haberiniz olsun” ifadelerini kullandı.

EKEMEDİĞİ TARLASINI GÖSTERDİ



Ekemediği tarlasını da gösteren Hatice Kaya, “Mazot alamadık, gübre alamadık, tarlaları ekemedik. Tarlalar boş kaldı. Haberiniz olsun Cumhurbaşkanım” diye seslendi.

Kaya'nın eşi İbrahim Kaya borçları nedeniyle 26 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanmış daha sonra tepkiler üzerine Tarım Kredi Kooperatifi avukatları devreye girerek serbest bırakılmasını sağlamıştı. Eşiyle birlikte aynı taahhütnamenin altına imza atan Hatice Kaya için de tutuklama kararı çıkarılmıştı.

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