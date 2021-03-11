Çiftçi Kılıçdaroğlu’na böyle seslendi: Uyumaya korkuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta esnaf ve çiftçileri ziyaret etti. Kentteki tek CHP'li Belediye olan Sivaslı Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu buradan Muharremşah Köyü'ne geçerek besiciler ile buluştu.

Besici İsmail Tarhan ve oğlu Kenan Tarhan ile buluşan Kılıçdaroğlu çiftçinin durumunu sordu. İsmail Tarhan zor durumda olduklarını, sattıkları ürünün masrafları karşılamadığını söyledi.

Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden buna karşın gelirlerin düşüklüğünden yakınan Tarhan, “Burada süt üretiyoruz. Ürettiğimiz bir litre süt ile 1 kilo yem dahi alamıyoruz. 1 kilo yem alabilmek için 1,5 litre süt satmam gerekiyor. Maliyetler yüksek. Mazot yüksek. Yem fiyatı yüksek. Bu şekilde ayakta kalamayız” diye konuştu.

LİSANS MEZUNU OĞLUM BESİCİLİK YAPIYOR

Oğlu Kenan Tarhan'ın Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu ve yüksek lisans yaptığını söyleyen Tarhan, “Lisans mezunu oğlum burada hayvancılık yapıyor. İş yok güç yok. Ne yapabilir ki. Böyle devam ederse dayanamayız” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise üreticilerin ayakta kalması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “CHP İktidarında üreticilerin de yüzü gülecek” diye konuştu.

UYUMAYA KORKUYORUM

Besihane çıkışında Hayrettin Atasever adlı üretici Kılıçdaroğlu'nun traktörünün yanına kadar götürerek, “Uyumaya korkuyorum. Sabah kalktığımda icra memurları gelip her şeyi haczedecek diye çok korkuyorum. Bitmiş durumdayız. Kazanamıyoruz ki borçlarımızı ödeyebilelim” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Traktörünün ve hayvanlarının götürülmesi durumunda ortada kalacağını söyleyen Atasever, ‘Bu korku ile yaşamak çok zor” dedi.

KURTAR BİZİ BUNLARDAN

Buradan kent merkezine geçerek İsmet Paşa Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu önce bir dönerciye uğradı. Esnafın sorunu dinleyen Kılıçdaroğlu'nun yolunu Reyhan Arslan kesti. “Kurtar bizi bunlardan” diye seslenen Arslan, “Oğlum ve gelinim var. İş bulabilirlerse asgari ücretli çalışıyorlar. Bunlardan biri çalışmayınca evlerini geçindiremiyorlar. Bıktık artık. Bu yağmurun altında çocukların evine yemek yapmaya gidiyorum. Onlara yardım etmezsem ayakta kalamazlar” diye konuştu. Kılıçdaroğlu gençlerin yaşadığı sıkıntıyı bildiğini söyleyerek Arslan'ın kurtar bizi sözlerine ‘Kurtaracağız inşallah' diye yanıt verdi.

ELEKTRİK VE SUYU ÖDEYEMEDİK

Kent merkezinde esnafları ziyaret ederek dertlerini dinleyen Kılıçdaroğlu son olarak berber Gökhan Şılak'ı ziyaret etti. Şılak; “İşlerim ne iyi ne kötü. Ayakta kalmak için mücadele veriyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu genç esnafa yardım alıp almadığını sordu. Berber Şılak; “Yardım belli bir yere kadar yetti. Çoğu şeye yetmedi. Elektrik ve suyu ödeyemedik. Dükkan kirası sıkıntı. Baya bir sıkıntı çektik. İnşallah siz başa gelince bizi kurtarırsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu esnafın bu sözlerine “Yapacağız yapacağız. Kararlıyım. Bu işi çözeceğiz. Hepimizin huzura ihtiyacı var. Bu ülkede yaşayan herkesin huzura ihtiyacı var. Sağlıklı tutarlı bir gelire ihtiyacı var. Hepimizin sorumluluğu var. Gereğini yapacağız” karşılığını verdi.