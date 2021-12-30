Çiftçi, tahıl ve bitkisel ürünlerden uzaklaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayanarak hazırladığı Bitkisel Ürün İstatistiklerini açıkladı.

Latif SANSÜR

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Çiftçilerin başta gübre olmak üzere, tarımsal girdilerin sürekli artışı nedeniyle ürettikleri ürünleri değerinde satamadıkları için tahıl ve bitkisel ürünlerden vazgeçmeleri TÜİK'in istatistiklerine de yansıdı.

TÜİK'in açıklamasına göre tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, arpa üretimi yüzde 30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretimi yüzde 12,2 oranında azalarak 276 bin ton oldu.

NOHUT VE MERCİMEK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi yüzde 24,6 oranında azalarak 475 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 30,6 oranında azalarak 228 bin ton, yumru bitkilerden patates yüzde 1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Tütün üretimi yüzde 7,7 oranında azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 20,7 oranında azalarak yaklaşık 18,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Öte yandan kuru fasulye ise yüzde 9,1 oranında artarak 305 bin ton oldu. Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 17,2, ayçiçeği üretimi yüzde 16,8 oranında arttı.

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ ARTTI

Sebze ürünleri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 31,8 milyon ton oldu. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak yaklaşık 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

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