Çiftlik Bank’ta yeni iddianame: Mehmet Aydın’ın 2 bin 608 yıla kadar hapsi istendi

Binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Çiftlik Bank oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar ve şüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

İFADESİNDE MAĞDUR OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Çiftlik Bank sisteminin kurucusu Mehmet Aydın'ın savcılıktaki ifadesinde, “Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetimle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum” dediği anlatıldı.

TANIK İFADESİ DE YER ALDI

İddianamede yer verilen tanık E.A.'nın ise ifadesinde, 2016 yılında Ukte isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini çünkü kendisinin de müzikle ilgilendiğini ancak ulaşamadığını söyledi. E.A. ifadesinde, onunla birlikte düet yapan Eren diye bir sanatçı olduğunu, Bursa’da olduğunu öğrendiğini ve bu kişiye ulaştığını, kendini Eren olarak tanıtan rap müziği ile uğraşan kişinin aslında Mehmet Aydın olduğunu anlattı.

‘ÇILGIN TAVUKLAR’ İSİMLİ OYUN DETAYI

Kendisinin yazılımla ilgili bir eğitim almadığını ancak şahsi merakı olduğundan bilgisayar ve internet üzerinden çalışıp öğrendiğini, Mehmet Aydın'ın bu konuyla ilgilendiğini, kendisi de Rus kaynaklı sitelerden ve o dönemde yaygın oynanan ‘Çılgın Tavuklar' oyunundan bahsederek böyle bir site oluşturabilir misin diye sorduğunu, yardımcı olabileceğini söylediğini anlattı. Parasını alamadığından dolayı tartıştıklarını ve görüşmediklerini kaydetti.

‘DAHA ÇOK YATIRIM YAPMAYA YÖNELTİLDİĞİ…’

İddianamede, oyunun işleyişine göre yatırımcı oyuncunun sanal olarak oluşturduğu çiftlikten elde ettiği sanal ürünleri paraya çevirebildiği, sanal hayvanların ömrünün bir yıl olduğu, para kazanmaya başlayan oyuncuların bu durumu sürdürebilmek ve gelirlerini artırabilmek için daha çok yatırım yapmaya yöneltildiği belirtildi.

ÖNCE YAKIN ÇEVRESİ VE AKRABALARINI İŞİN İÇİNE KATTIĞI ANLATILDI

İddianamede, Mehmet Aydın'ın oluşturduğu oyunun para getirdiğini görmesi ile organizasyon ihtiyacı duyup önce yakın çevresi ve akrabalarından olan kimseleri işin içine kattığı, daha sonra da işinde uzman olan yazılımcı ve firma tecrübesi olan kişileri bulup organizasyonunu genişlettiği anlatıldı.

İddianamede, Aydın'ın ekonomik çıkar amaçlı oluşturduğu suç örgütüne yararlı olabilecek yeni şüphelileri örgütüne kattığının aktarıldı. Mehmet Aydın’ın örgütün kurucusu ve tepe yöneticisi olduğunun kaydedildiği iddianamede, örgütün ekonomik çıkar amaçlı olarak kurulduğu ve hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğu, diğer alt yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarında yönetimi üstlenip örgütün faaliyetini devam ettirdikleri bilgisine yer verildi.

‘SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALARIN BELLİ ORANLARDA PAYLAŞILDIĞI’

Suçtan elde edilen paraların belli oranlarda paylaşıldığı ve para akışının sürekli tutulduğunun aktarıldığı iddaanamede, sistemin kuruluşu ve eylemlerin gerçekleştirilmesi itibariyle süreklilik arz ettiği belirtildi.

Savcılık, Mehmet Aydın’ın örgütün kurucusu ve lideri olduğu, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Ahmet Furkan Ferman, Savaş Yıkılmaz, Cudi Cumhur Yurdakul, Kalender Kemal, Fehmi Suat Emur, Koray Hasgül, Umeyr Karakoç, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç, Serdal Dostdoğru, Düzgün Genç, Hakkı Cangül’ün örgütün yöneticileri olduklarını belirtti.

130 MÜŞTEKİ ZARARA UĞRATILDI

İddianamede, dosyada bulunan 9 Eylül 2021 ve 13 Eylül 2021 tarihli bilirkişi raporlarına göre, şüphelilerin 130 müştekinin toplamda 2 milyon 278 bin 393 TL zarara uğrattığı ve bilişim sistemleri araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında müştekilere yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri kaydedildi.

SANAL HAYVANLARIN ÖMRÜ 1 YIL BELİRLENMİŞ

Nitelikli dolandırıcılık eylemine katılan örgüt lideri ve yöneticisi olan şüpheliler, Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Ahmet Furkan Ferman, Savaş Yıkılmaz, Cudi Cumhur Yurdakul, Kalender Kemal, Fehmi Suat Emur, Koray Hasgül, Umeyr Karakoç, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç, Serdal Dostdoğru, Düzgün Genç, Hakkı Cangül’ün internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük kârlar ve kâr beklentileri ile oyunda kalmalarını sağladığını belirtti.

TÜM MAĞDURLARA KARŞI SORUMLU OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Savcılık iddianamede, daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdikleri, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduklarını kaydetti.

DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİ KAYDEDİLDİ

İddianamede, “En başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlere devam ederek; internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları ve daha çok yatırım yapmaları sağlanarak ekonomik çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılıp, ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri” ifadelerine yer verildi.

2 BİN 608'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık 17 şüphelinin “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından ayrı ayrı 784 yıldan 2 bin 608 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2 yıldan fazla süren firarın ardından Brezilya Sao Paulo'da teslim olduktan sonra iade edilmek üzere Türkiye'ye getirilmişti.

Mehmet Aydın sevk edildiği hakimlik tarafından, 7 Temmuz 2021 tarihinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı.