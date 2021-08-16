‘Çok fazla şikayet aldım’ dedi, AKP’den istifa etti

Denizli’de AKP’li Güney Belediyesi meclis üyesi Merve Kırcalı hem partisinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti. Kırcalı, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada AKP’li belediye başkanı Halil Ayhan ile sorunlar yaşadığını belirterek, “Vatandaşlardan çok fazla şikayet aldım. Belediye başkanı kaynaklı bir takım aksaklıklar düzelmeyince istifa kararı aldım. Çok uyardım sonuç alamadım. Benim savunabileceğim bir tarafı kalmadı” ifadelerini kullandı.

SELAMI AYDIN

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Denizli'nin Güney ilçesinde AKP'li belediye meclis üyesi Merve Kırcalı hem partisinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti. İlçenin AKP'li belediye başkanı Halil Ayhan ile ciddi görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyen Kırcalı SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada; “Hem meclis üyeliğinden hem de partiden istifa ettim. Aile üyelerim de partiden istifa ettiler. Böyle uygun gördük. Bir takım sorunlar yaşadık” diye konuştu.

“ŞİKAYETLERİN SAYISI ÇOK ARTTI”

İlçesine hizmet etmek istediğini fakat olanak tanınmadığını belirten Kırcalı, “Hemşerilerim sürekli yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Hizmet etmek istedik olanak tanınmadı. Seçilmiş bir insanım. Son dönemde şikayetlerin sayısı çok arttı. Siyasetten de partimden de soğudum. Belediye başkanı kaynaklı bir takım düzelmeyen aksaklıklar oldu. Belediye başkanı ile birlikte hareket etmek zorunda değilim. Benim de seçmenlere karşı sorumluluğum var. Benim savunabileceğim bir tarafları kalmadı. Ülkemizde son yaşananlarla aynı karede bulununca rahatsız oldum. Çalışma olanağım da kalmamıştı. Bu güne kadar çok uyardım ama sonuç alamadım” ifadelerini kullandı.

CİNSİYETÇİ YORUMLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ayhan daha önce de kendisini ‘Kanun tanımaz' olarak niteleyen İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık'ın paylaşımına önce ‘manken' yorumu yapmıştı. Daha sonra da katıldığı bir televizyon programında aynı tavrı sürdürerek tepki çekmişti.

Tartışma; Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'ın bir çalışanı haksız yere işten uzaklaştırdığı ve açılan davada ‘Görevi kötüye kullanmak' gerekçesi ile 150 gün görevden uzaklaştırma cezası aldığı, buna karşın mahkeme kararını uygulamadığı iddiası ile başlamıştı. Akışık açıklama yaparak; “Yaptığın hatadan dön, personelinden özür dile, sonra istifa et. O koltuğu hak eden kişilere bırak” ifadelerini kullanmıştı.

Akışık'ın sosyal medyada paylaşılan açıklamasının altına yorum yapan Ayhan; “Sen önce kanunları öğren. Başkanlık mankenlik değildir. Ben bu göreve halkın oyu ile geldim. Halkın iradesi sizleri rahatsız mı etti? Gel sana siyasette ders vereyim. İhtiyacın çok fazla manken başkan” sözleriyle karşılık vermişti.