Çöken yolu inceleyen CHP’li vekil: Bu görüntü duble yollar yaptığını söyleyen AKP’nin yüzünü kızartmalıdır

Düzce-Zonguldak arasındaki karayolunda dün akşam çökme meydana geldi. Düzce istikametine giden yolun bir kısmının tamamen çökmesi üzerine yol ulaşıma kapatıldı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bölgeye giderek çökme olan karayolunda inceleme yaptı.

“YANLIŞ MALZEME SEÇİLMİŞ”

2012 yılında Limak Holding tarafından yapılan yolda kullanılan dolgu malzemesinin yanlış olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

* Dolgu malzemesi yanlış seçilmiş. Çökme büyük olasılıkla bu nedenle meydana gelmiş.

* Düzgün ve bilimsel zemin etüdünün yapılmadığının ispatı karşımızda duruyor. Bir can kaybının yaşanmaması büyük şans. O anda buradan araçlar geçiyor olabilirdi.

* Ve daha büyük bir facia yaşanabilirdi. Buraya adeta bir meteor düşmüş gibi. Karayolu çökmüş vaziyette. İnanılmaz bir görüntü, büyük bir felaket.

“YERALTI KAYNAKLARI DOLGUNUN İÇİNE SIZIYOR”

Çökmenin meydana geldiği yerde karayolunun altından dere geçtiğini belirten Yavuzyılmaz, “Dere ve yeraltı kaynakları dolgunun içine sızıyor ve kotu yükseltilen bu yolda, dolgunun karayolunun altında boşaltılmasına neden oluyor. Bu yolun yapımındaki affedilemez büyük hata. Bu görüntü ‘Duble yollar yapıyoruz' diyen AKP’nin yüzünü kızarmalıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çökme nedeniyle, karayolunun Zonguldak’dan Düzce istikametine giden kısmının tamamen ulaşıma kapandığı ve köy yollarından ulaşım sağlandığını belirtildi.