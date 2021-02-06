Çorlu tren kazasını araştıran gazeteciye tazminat cezası verildi

Edirne Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada, 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından TCDD’de görevli 4 kişiye, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tren faciasını başından beri takip eden ve olayda bir dizi ihmal ve skandallar olduğunu ortaya çıkaran gazeteci Mustafa Hoş’a, davanın savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından “Yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak” suçlamasıyla 110.000 TL'lik tazminat davası açıldı. Mustafa Hoş, sosyal medya hesabından, mahkemenin kendisini 40.000 TL’ye mahkum ettiğini duyurdu.

“ASIL SORUMLULAR HALEN YARGILANMIYOR”

Bilirkişi raporuna rağmen sorumluların yargılanmadığını belirten Hoş, şunları söyledi:

“Çorlu treninde 7'si çocuk 25 insan ihmallerden öldü. Belge ve delillerle ihmalleri ortaya çıkardım. Son bilirkişi “TCDD Kusurludur” dedi. Asıl sorumlular halen yargılanmıyor. Ama bugün ben mahkûm oldum. Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun'un açtığı davada 40.000 TL tazminata karar verildi.

Mahkeme tanıklarımın dinlenmesini bile kabul etmeden ikinci duruşmada alel acele karar açıkladı. Hakkımda açılan ve halen devam eden dava sayısı 9. Yargıtay'da 3 dosya bekliyor. Ayrıca savcılık soruşturma aşamasında olan 3 tane dosya var. tamamı gazetecilik yaptığım için. Davalarla yıldırmaya, korkutmaya vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi tazminatlarla açlığa mahkum etmek istiyorlar. Benim param pulum, düzenli bir gelir elde ettiğim bir işim bile yok. Her şeye rağmen ne korkarım ne vazgeçerim. Ben gazeteciyim.

Son olarak şunu da ekleyeyim. Savcı Galip Özkurşun Çorlu tren ailelerini davanın seyrini kullanarak (ki bu suçtur) bana karşı kışkırtmaya çalıştı. Onlar aracılığıyla tehdit etti. Tanık dinleme kabul edilseydi aileler mahkemede bunları anlatacaktı.”

CEZAYA ORTAĞIZ KAMPANYASI BAŞLADI

Hoş’un bu paylaşımından sonra kazadan ölenlerin ailelerinin de aralarında olduğu sanatçılardan gazetcilere bir çok kişi, Mustafa Hoş’a verilen cezayı birlikte ödeyeceklerini açıkladı. Mustafa Hoş, “Tazminat cezası için dünden beri gelen dayanışma ve destek mesajları için teşekkür ederim. Göz yaşlarımı tutamadım, varolun. Bir kuruşumuzu bu kötülüğe yedirmemek için üst mahkeme dahil her şeyi yapacağım” dedi.