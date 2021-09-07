Çorlu’da 8. duruşmada adalet arayışı

Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının 8. duruşması bugün yapılıyor. Faciada oğlu Arda Sel'i kaybeden anne Mısra Öz Sel, “Adaletin sorumluluğu da Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Galip beyin önündeki dosyalardadır. Bugün bunu görmeye geldik. Adalet istiyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Tekirdağ Çorlu'da 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının üzerinden üç yıl geçti. Açılan davada sadece 4 kişi yargılanıyor. Yakınlarını kaybeden aileler, “gerçek sorumluların” ceza alması için mücadele ediyor. Çorlu tren kazasının sekizinci duruşması, bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülüyor. Sabah saatlerinde Eğitim Merkezi'ne yürüyen acılı aileler bir kez daha gerçek sorumluların yargılanması gerektiğini belirtti, “Bu dört kişiyi istiyoruz dört kişiyi, (TCDD üst düzey yöneticileri). Onlar gelecek. Buradaki göstermelik dört kişi içeriden çıkacak” dediler.

“ADALET İSTİYORUZ”

Çorlu tren katliamında oğlu Arda Sel’i kaybeden anne Mısra Öz Sel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“3 yıldır 25 kişinin hesabını soramayan yargının bütün sorumluluğu, 6 aydır iddianameyi hazırlamasını beklediğimiz savcının omuzlarındadır. 25 kişinin katili kadar, adalet adına karar verecek olan, görevini yapacak olan savcının bugün hep birlikte ne yaptığını ya da ne yapmadığını göreceğiz… Adaletin sorumluluğu da Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Galip beyin önündeki dosyalardadır. Bugün bunu görmeye geldik. Adalet istiyoruz.”

“ARTIK SORUMLULAR YARGILANMALI”

Sosyal medyada, katliam gibi tren kazasında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları paylaşıldı, adalet talebi yinelendi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de, “Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden aileler, gazeteciler, avukatlar yargılandı, benim hakkımda fezleke düzenlendi ama sorumlular yargılanmadı. Yargılanması gerekenler terfi ettirildi. Bugün davada 8’inci duruşma görülecek. Artık, sorumlular yargılanmalı! #ÇorluİçinAdalet” çağrısında bulundu.

DURUŞMA, EK SAVUNMALARLA SÜRÜYOR

8. duruşmada savcı, bilirkişiler hakkında yürütülen soruşturmanın ve gerçek sorumluların yargılanmasının önünü açması beklenilen TCDD 1. Bölge Müdürü ve üst düzey yöneticileri hakkında yürütülen dosyanın akıbetinin sorulmasını, yeniden keşif yapılması talebinin daha sonra değerlendirilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Sanıklara olası kastla insan öldürme suçundan ek savunma verilirken, duruşma, sanık ve avukatlarının ek savunmaları ile devam ediyor.