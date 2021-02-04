Corona hastalarına robotlar müdahale edecek

Şanlıurfalı öğretmen ve öğrenciler, corona virüsü hastalarına uzaktan müdahale edebilen bir robot geliştirdi. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yani Urfa MTAL Robot Ekibi tarafından geliştirilen hareket kabiliyetine sahip robot, cep telefonu üzerinden kontrol edilebiliyor.

HASTALARA YAKLAŞMADAN BİRÇOK İŞ HALLEDİLECEK

Corona virüsüne yakalanan hastaların yanına giden Göbeklitepe ismindeki robot, hastanın nabız sayısı ile kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Hastaya ihtiyaç duyduğu ilaç, su, yiyecek gibi malzemeleri de arkasındaki bölmede taşıyarak götürebilen robot, sağlık çalışanlarının corona virüsü hastalarına yaklaşmadan birçok işi halletmesine olanak sağlayacak. Deneme aşaması tamamlanan robotun kısa süre içerisinde hastanede kullanılması planlanıyor.

8 KİŞİLİK EKİP YAPTI

Göbeklitepe robotunun proje sorumlusu öğretmen Muhammed Sait Çiçek, içerisinde öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 8 kişilik bir ekibin ortak ürünü olduğunu söyledi. Çiçek, şu ifadeleri kullandı;

*Göbeklitepe pandemi robotumuz üç aylık bir süreçte tamamlandı. Bugün kullanıma hazır bir şekilde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz.

*Bu robotumuz ne iş yapıyor, bu robotumuz uzaktan kumanda ile hareket ettirilebilen, bugüne kadar yapılmış olanlardan çok daha iyi bir şekilde hareket kabiliyeti var.

*Bunun yanı ıra doktor hasta arasında görüntülü konuşmayı sağlıyor aynı zamanda hastamızın nabız ve oksijen seviyelerini ölçümünü gerçekleştiriyor. Son olarak da robotumuzun arka tarafında bulunan ceplere hastamıza kullanması gereken ilaçları ve yeme içme gibi ihtiyaçlarını uzaktan kumanda ederek kendisine iletmiş oluyoruz.

“SÜREKLİ ÜRETEN BİR OKULUZ”

Okul müdürü İsmail Öztoprak, yeniliklere açık sürekli üreten bir okul olduklarını belirterek, “Geçmişi başarılarla dolu bir okuluz. İlk pandemi sürecinde suni solunum cihazı üretmek için bir prototip çalışmasına başladık. Sonra bu ihtiyacın bakanlık tarafından karşılanmasıyla başka projelerle çalışmalarımız devam etti. Göbeklitepe robotunu arkadaşlarımız üretmeye başladılar ben de onlara destek oldum. Corona virüsü sürecinde sağlık çalışanlarımızın daha fazla yanında olduğumuzu hissettirmek için, sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Pandemi robotu ürettik, burada ürettiğimiz robotun dizaynı tasarımı ve üretilen tüm parçaları okulumuz tarafından üretilmiştir o bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Projede görev alan öğrencilerden Yusuf Demir, projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, robotun geliştirilmesi için destek beklediklerini söyledi.

2019 yılında İstanbul'da düzenlenen Teknofest yarışmasına farklı robotlarla katılan Urfa MTAL Robot Ekibi, karetta karetta kategorisinde dünya ikinciliği, Uluslararası MEB 10'uncu ve 13'üncü Robot Yarışmalarında ise 1 Türkiye birinciliği ve 2 tane de Türkiye ikinciliği elde etmişti. İHA

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