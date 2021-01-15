Corona virüsü aşı randevusu e-Nabız ve MHRS üzerinden alınabilecek

Corona virüsü aşı randevusu için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHSR) sistemine giriş yapmak gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan ‘Aşı Randevusu Al' kısmına tıklayın. Eğer Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği öncelik gruplarındansanız sayfa üzerinden aşı randevusu alabilirsiniz. Öncelik grubunda olmayan kimseler randevularını daha sonra alabilecek.

E-NABIZ SİSTEMİNDE RANDEVU NASIL ALINABİLİR?

MHRS sisteminden olduğu gibi e-Nabız sisteminden de aşı randevusu almak mümkün. Yine e-Nabız sistemine T.C. kimlik numarası e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, sol üst kısımda bulunan ‘COVİD-19 aşı durumunu sorgulama' sekmesine tıklayın. Eğer öncelik grubundaysanız sayfa üzerinden randevu alabilirsiniz.

İLK ETAPTA KİMLER AŞI YAPTIRACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın yayına aldığı platformda kimlere aşı uygulanacağına ilişkin bilgiler de ‘Kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak?' bölümünde ayrıntılı olarak anlatılarak, “İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, son olarak da 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta; kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise, aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak” denildi.

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