Cumhur İttifakı belediyeleri usulsüzlükte yarıştı!

Sayıştay, Ankara’nın AKP’li ve MHP’li ilçe belediyesinin usulsüz işlerini ortaya çıkardı. AKP’li Bala Belediyesi 753 bin TL’ye bina tadilatı yaptırdı. MHP’li Etimesgut Belediyesi olmayan müdür atadı...

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Deniz AYHAN Özlem GÜVEMLİ

Sayıştay'ın 2020 denetim raporları, Ankara'nın Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki ilçe belediyelerindeki usulsüzlükleri açığa çıkardı. Raporda AKP'li Bala Belediyesi, MHP'li Etimesgut Belediyesi, AKP'li Sincan Belediyesi, AKP'li Çubuk Belediyesi, AKP'li Keçiören Belediyesi, AKP'li Pursaklar Belediyesi ve AKP'li Mamak Belediyesi yer aldı… İşte Sayıştay'a takılan ilçe belediyelerindeki çarpıcı bulgular şöyle:

COVİD BAHANESİ: AKP'li Bala Belediye binasının 752 bin 978 TL'ye tadilat ve bakımının yapıldığı, bu tutarın gider olarak bildirildiği tespit edildi. Belediye adına kayıtlı 37 taşıt, park yerinde ve envanterinde bulunamadı. Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 1 milyon 396 bin TL'ye Köy Konakları Yapım işi ihalesi,pazarlık usulüyle yapıldı. Personele ‘Avans' adı altında borç para verildi. Müdür ve amirlere maaşlarına ilave olarak en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100 oranında net tutar ile ve 2 kez maaşlarının yüzde 60'ı kadar ödeme yapıldı. Bu ödemelerin kanuna aykırı olduğu belirtildi.

BAŞKANA MASİF SÜTUN: AKP'li Çubuk Belediyesi'nin yapım işlerinde yaklaşık maliyetlerin gerçekçi olmadığı saptandı. Belediye hizmet binası yapım işinde başkanlık binası cephesine mermerden masif sütun yapılması planlandı. Sütunların ölçüsü 32 metre olarak öngörüldü. Ancak proje hayata geçirilirken 160 metreden yapıldı.

ZABITA TEMSİL ÖDENEĞİ: AKP'li Keçiören Belediyesi'nde ‘temsil ve tanıtma' giderlerinin yalnızca Özel Kalem Müdürlüğü kullanabilmesi yasal olarak uygunken, Dış İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler ve Zabıta Müdürlükleri'nin de temsili, ağırlama ve tören harcaması yaptı.

Olmayan müdürlük yurt dışı uçak bileti

MHP'li Etimesgut Belediyesi faaliyeti bulunmayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosuna atama yaptı. Sayıştay, “Faaliyeti, personeli, bütçesi ve mevzuatı olmayan birim müdürlüğü ihdas edilemez” dedi. AKP'li Sincan Belediyesi 84 bin 500 TL'ye duvar ve masa takvimi, 79 bin 500 TL'ye notluk basımı aynı tarihte ayrı iki iş olarak aynı kişiye ihale etti. 88 bin 750 TL'ye yurtdışı uçak bileti ve otobüs transferi, 89 bin TL'ye ise konaklama ve tercüman hizmeti de aynı kişiden alındı. Denetçiler, rekabet ortamı sağlanmadığı ve usulsüzlük yapıldığını aktardı.

BİNALAR VAKIFLARA DERNEKLERE TAHSİS

AKP'li Pursaklar Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmazları vakıf ve derneklere tahsis etti. Aile Yaşam Merkezi'nin bazı bölümleri de 3 yıl süreyle bir derneğe, 5 yıl süreyle de bir vakfa tahsis edildi. Sayıştay raporunda tahsis olayına ‘usulsüzlük yapıldı” dedi. Öte yandan AKP'li Mamak Belediyesi, Pursaklar ve MHP'li Etimesgut belediyelerinin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin imtiyaz hakkını, ihale yapmadan ve bedel alınmadan verdi.

Eğlence vergisini, Veremle Savaş Derneği'ne aktarmadı

İstanbul AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nde Sayıştay'ın 2020'ye ilişkin denetiminde iki bulgu ön plana çıktı. Sayıştay, mevzuat gereği Veremle Savaş Derneği'ne aktırılması gereken eğlence vergisi payı ile ilgili dikkat çekici bir tespitte bulundu. apor, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsil edilen eğlence vergileri üzerinden hesaplanan yüzde 10 oranındaki 2 milyon 685 bin 515 TL tutarının Veremle Savaş Derneği'ne aktarılmadığını ortaya çıkardı. Beyoğlu Belediyesi, Verem Savaş Derneği'ne ayrılan payların, İller Bankası payından kesilerek aktarıldığını bildirdi. Ancak Sayıştay denetçileri, derneğe yapılan aktarmaya ilişkin bir bilgi veya belge sunulmadığını açıkladı.

Sayıştay, belediyenin Kefken Çevre Yaz Kampı'ndan öğrenci ve gençlerin dışında belediye ve diğer kamu idare personeli ile ilçe sınırları içinde ikamet eden vatandaşların da ücretsiz yararlandığını tespit etti.